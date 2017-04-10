恐袭后瑞典人民反思移民政策

【美联社斯德哥尔摩4月8日报道】一名男子驾驶偷来的卡车冲入斯德哥尔摩的购物人群，这起残忍的袭击事件令瑞典开放的移民政策受到更密切的关注，并使人们产生疑问:被认为民主平等的瑞典社会是否未能让新移民融入？
7日发生的这起袭击事件的嫌疑犯现年39岁，乌兹别克斯坦裔，现已被警方逮捕。该男子之前被列入过当局监视对象，但后来被认定为“边缘人物”而解除监 视。目前尚不消楚他是否为瑞典公民或居民，甚至连他在瑞典待了多长时间也不淸楚。
此次袭击导致4人遇难，15人受伤。对此，数百人今天聚出在瑞典首都的案发现场，在将他们与现场破碎的玻璃和变形的金属隔开的铝栏杆上堆了一面令人 心碎的鲜花墙。一些人拥抱了附近的警察。
斯德哥尔摩居民、现年67岁的商业经纪人乌勒夫·埃克达尔参与了悼念活动。他说:“我们在接纳移民方面过于开放了，也许我们觉得他们是善良的。但是我 们过于好心了。”
出生于瑞典、父亲为突尼斯人、母亲为瑞典人的约基姆·凯米里说，来瑞典的移民和难民太多了。这名29岁的铁路工人说:“他们人数太多了，来的速度也太快了。”
瑞典长期以来因其开放的移民和难民政策而闻名。这个拥有1000万人口的斯堪的纳维亚国家在2015年接纳了 16.3万名难民，这个数字打破了纪录，达到欧洲人均接纳难民的最高比率，但是在此之后，首相斯特凡·勒文承认瑞典无法继续应对大量人员涌入。
民主党议会团体领袖马蒂亚斯·卡尔松今天说：“不幸的是，已经有明显的迹象显示，瑞典遭到下一 次袭击只是早晚的事,这将对社会和政治产生深远的影响。”
【英国广播公司网站4月9日报道】瑞典警方证实他们在冲进百货商店撞倒人群的卡车内找到“可疑装备”，但目前还不淸楚该装置是否是炸弹。
瑞典警察总长埃利亚松说，这个可疑装置是在驾驶座上找到的。现在还无法确定这个“技术装置”究竞是什么，唯一能确定的就是该装备“不应该出现在那 里”。“我们正在对此进行技术调查。”
【法新社斯德哥尔摩4月8日电】瑞典警方周六称，已抓住了周五造成4 人死亡的卡车袭击案嫌犯，并说其是此前情报部门记录在案的一名39岁乌兹别克人。警方还确认，在卡车驾驶室里发现了可疑爆炸物，但并未具体说明情况。
调查人员没有提到袭击案嫌犯的动机，但作案手法很容易让人联想起法国尼斯、德国柏林和英国伦敦的恐袭案。“伊斯兰国”组织认领了后面这三起袭击案。 瑞典当局宣称袭击案为“恐怖主义”行为，但目前还没有组织声称是其所为。继伦敦和俄罗斯圣彼得堡之后，这是半个多月里欧洲发生的第三起恐袭案。
皮埃尔·斯文松是一家清洁和污染处理公司的老板，去年秋天该嫌犯曾在其公司短期工作。斯文松对法新社说:“他是个不引人注目的人，有点脱离社会，很难被注意到。他干活并不消极。”但他也说，嫌犯只会说几个瑞典语单词。
警方还在调查是否有共犯，有专家说，嫌犯的脸书网页体现出对“伊斯兰国”组织有好感。
瑞典首相勒文决定加强边境管控。他宣布举行哀悼活动，全国在周一中午为遇难者默哀一分钟。
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