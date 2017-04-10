形容新加坡金丝雀 柯文哲：新加坡官员苦笑

台北市长柯文哲再度语出惊人，昨天 (9 号) 公开演讲时，形容新加坡是住在笼子的金丝雀。遭质疑失言？柯文哲今天响应，他上次到新加坡出访时，已经与新加坡官员说过同样的话，对方的反映就是苦笑，至于是否失礼？柯文哲说，的确市长与市民讲的话，应该要不太一样，不是所有时间都可以讲实话。而提到民主自由，柯文哲也坦言，台湾也常民主、民粹搞不清楚。
台北市长柯文哲上月26号出访泰国时，语出惊人表示“香港很无聊，就一个小岛有什么好看的”，引发热议，柯文哲周日公开演讲时，再度提及新加坡，形容新加坡是“住在笼子的金丝雀”。对于自己这样的言论是否失言？已经失礼？柯文哲想了一想，表示市长与市民讲的话，应该要不太一样，不是所有的时间都可以讲实话。
对于自己是否在外交上失礼？柯文哲说，其实他上次到新加坡出访时，已经与新加坡官员说过同样的话，他们的反映就是苦笑，不过他只是要表达，台湾的民主自由多元开放，值得珍惜，不过台湾有多元民主自由的优点，但也不可讳言，台湾常常民主与民粹搞不清楚，而且常被嘲笑，台湾过去十多年经济成长差，大学生第一份起薪的薪水，十多年只有增加1000元，被嘲笑的也要急起直追，包括经济成长、都市建设、国际化都输人家，怎么做要继续努力。（中广）
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