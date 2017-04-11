柯文哲批新加坡是金丝雀 新加坡学者看法两极

台北市长柯文哲批评新加坡是「住在笼子的金丝雀」，引发新加坡学界正反两极看法，虽有学者持反对态度，但也有学者抱持正面看法，认为当金丝雀很好，难不成要当乌鸦。
柯文哲昨天出席「新新闻」30周年社庆系列活动，演讲时指自己出访东南亚国家时，各国对台湾的民主自由多元开放感到羡慕，甚至指新加坡为「住在笼子的金丝雀」。
新加坡学界对柯文哲言论看法互异，新加坡联合早报引述南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院资深学者胡逸山（Ei Sun OH）的话说，当金丝雀很好，难不成要当乌鸦，其实有很多国家是朝思暮想要成为金丝雀。
胡逸山指出，金丝雀是珍贵稀有的鸟类，而所谓的鸟笼指的是新加坡的活动空间有限，也禁不起大自然的考验。
不过，来自台湾并入籍新加坡的新加坡国立大学土木工程系教授李德纮指出，柯文哲作风快人快语，喜怒都很轻易表现出来，他是以局外人眼光看新加坡社会，没有真正了解新加坡人，新加坡人是老鹰，并不是金丝雀。
李德纮说，新加坡拥有强而有力政府，外地人会认为新加坡人被保护的很好，因此被指成鸟笼里的金丝雀，柯文哲是暗指新加坡人没有经过大风浪，无法出外竞争。
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