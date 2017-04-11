竟敢批香港新加坡 台湾国民党要员不开心，猛批柯文哲

新加坡是「笼中金丝雀」？蔡正元：柯文哲该看病吃药了
台北市长柯文哲近来炮火扫射，先是批评香港，接着又改酸新加坡，每次发言都引发议论。国民党政策会执行长蔡正元晚间在脸书上酸，「柯文哲该看病了」，台湾有许多电信诈骗集团，跨国贩毒案件更是层出不穷，让台湾相当「无光」，其他国家也没提这些事，反倒是柯文哲还以为有选举就是最了不起的事。
柯文哲不久前出访东南亚，在泰国站却语出惊人表示，「香港那么无聊，小小一个岛」，引起广泛讨论；没想到，他9日应邀出席座谈会发表演说时，再度开炮，但对象换成新加坡，讥讽新加坡只是「住在鸟笼里的金丝雀」。
不过，对于失言是否该道歉，柯文哲10日首访时直言：「不用吧」，不认为自己有错，且也不是所有时间都可以讲实话；至于「鸟笼里的金丝雀」先前去新加坡访问时也有讲过，对方也是苦笑响应而已。
蔡正元晚间批，柯文哲说新加坡是「笼中金丝雀」，说香港「很无聊」、「连选举都没有」，甚至指马来西亚「羡慕台湾的民主自由」，由此可见，在柯文哲眼中只要有选举，就是最了不起的事情。
不过，蔡正元说，柯文哲并不了解台湾只剩下选举，其他什么都没有，其他国家没提台湾那些「无光的事」，但柯文哲竟然也不懂，「真该看病吃药了」。
批香港、新加坡 罗智强：柯文哲可以管管嘴巴吗？
台北市长柯文哲继3月批港「无聊小岛」之后，昨日下午受邀出席《新新闻》30周年社庆系列活动，又忍不住说，「香港连自由的灵魂没有」，「新加坡是住在鸟笼里的金丝雀」。罗智强在脸书批评柯P「可以好好管管嘴巴吗？」，并指真正受损的，不是被柯文哲批评的香港或新加坡，而是台北自己。
柯文哲昨日下午受邀出席《新新闻》30周年社庆系列活动，再度出言得罪人，柯柯说「香港连自由的灵魂没有」，「新加坡是住在鸟笼里的金丝雀」，在场的香港人听后反击「不公平」，也呛柯文哲「从政应该要谦虚」，并指柯批评新加坡的说法「太肤浅」了。
罗智强在脸书问「柯文哲，可以好好管管嘴巴吗？」他说，就算张三的文章写得胜李四一筹，但李四的绘画却可能高张三一等，城市与城市的比较，岂有如此简单的高下可比？而且，台北倘若失去了欣赏别人优点的能力，意谓着失去学习别人进步优点的机会，真正受损的，不是被柯文哲批评的香港或新加坡，而是台北自己。
罗智强说，就算台北真的如柯文哲感觉良好的那様，什么都「好棒棒」，人家都比不了，那也是包括郝龙斌、马英九、陈水扁、黄大洲等等在内诸多前手市长接棒带来的成绩。但柯文哲一边不断对内嫌弃践踏马英九和郝龙斌这二位前市长，一边却又拿着这二位市长打下的政绩，睥睨天下、目中无人，岂非矛盾至极？
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