美军最贵航母“福特”号开始海试

英国《每日邮报》网站4月9日报道称，史上造价最高的军舰首次接受全面测试。
美国海军8日披露，该军种新型杰拉尔德·福特级航空母舰中的第一艘，已经在弗吉尼亚州出海。
这是这种新型航母首次进行海试，测试各种顶级系统的性能。
这艘造价129亿美元的航母在经历一年多的延期和成本超支后，从亨廷顿英戈尔斯公司旗下纽波特纽斯造船厂出发。
福特级航母从2009年开始建造。原本计划到2015年9月份完工，造价105亿美元。
但是，航母上先进的系统与技术存在一些问题，包括飞机着舰装置与发电系统等。
目前，该舰正在接受建造方测试。返回弗吉尼亚州的港口后将再度出海接受海军检查人员的“交船海试”。
去年，一份备忘录指出，该舰存在“糟糕或者未知的可靠性问题”，差不多整整一年后才开始海试。
一份标注日期为6月28日的军方备忘录，详细记录了困扰这艘舰的诸多问题的影响。
国防部作战测试和评估主任迈克尔·吉尔摩在给五角大楼与海军武器采购方的报告中说：“有4个系统影响飞行操作。”
“这些问题除非得到解决，否则会大大影响‘福特’号的作战能力，多半需要更改设计。”
“根据目前的可靠性评估，‘福特’号不大可能在服役之初就执行高强度飞行任务。”
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