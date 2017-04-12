美联航被驱离医生 传聘王牌大律师

（美国．芝加哥11日讯）美国联合航空1名乘客9日拒绝自愿下机而遭航警强行拖下飞机的影片曝光，引发全球公愤。而被暴力请下飞机的医师据传找来芝加哥王牌大律师，为他讨回公道。
根据《芝加哥论坛报》（Chicago Tribune）网站报道，首度道歉被呛没诚意的联航总裁穆尼奥斯（Oscar Munoz）虽然在二次道歉中，称这起事件“确实骇人”，试图平息外界怒火，但各界愤怒的言论和社交媒体疯传现象，已被地方和联邦当局的严厉质疑所取代，就连白宫也提及这起事件。
与此同时，被强行拖下机的陶大卫（David Dao，译音）已聘雇芝加哥律师狄米崔欧（Thomas Demetrio），为他伸张正义。
狄米崔欧协助代表陶大卫和他家人，根据他发布的声明，陶大卫因为受伤今天在芝加哥1家医院接受治疗。
根据狄米崔欧所属律师事务所网站的介绍，狄米崔欧执业集中在医疗疏失、产品责任、飞机失事和商业诉讼案件。他经手案件谈判和解金额超过10亿美元。
而根据《每日邮报》（Daily Mail），陶大卫的律师团还包括专精于企业法的戈兰（Stephen Golan）。
戈兰稍早发布声明说：“陶医师的家人希望告诉全世界的人，对于他们所收到源源不绝的祷告、关切与支持，他们非常感谢。”
聘这两名律师，暗示陶大卫不仅将追究联航对待他的方式，也要追究他为何要不能飞、而要让位给联航自己组员的这个作法。（中央社）
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