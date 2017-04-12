警察登机强行拖拽——美联航乘客遭暴力驱离引哗然

【德国新闻电视频道网站4月10日报道】题:美国警察将乘客拖下飞机
哭泣的孩孩童、尖叫的乘客和先将一名老年男子强行拽离座位、随后把这名满脸是血并且似乎已失去意识的男子拖下飞机的警察……周日晚，在座无虚席的芝加哥飞往路易斯维尔的3411航班起飞前发生的这一幕实在少见。
目击者对美国媒体说，在芝加哥奥黑尔国际机场登机前，美国联合航空公司的工作人员询问乘客中有没有人愿意接受400美元补偿，改签第二天的航班。但没有乘客愿意改签，所以暂时所有人都登机了。
由于有4名机组工作人员必须登机，航空公司再次将补偿额度提髙至800美元，但仍无乘客响应。
航空公司随后宣布将通过随机抽签方式确定改签乘客。被抽到的是两对夫妇，其中一对二话没说下了飞 机，另一对老年夫妇却并没有。
老夫妇中的男子反应异常激烈。他自称是医生，第二天上午要见病人，见情况紧急。一番激烈争论之后，3名机场警察上飞机将该男子强行制伏，导致其面部带血，在失去意识的情况下被拖拽下飞机。
在乘客上传到社交网络的视频中可以听到这名男子和受惊吓乘客的尖叫。
最后，飞机晚点两小时起飞。据乘苺反映，这起意 外窜件尤其令机上的儿童受到惊吓，机舱内的气氛冷 冰冰。机组人员也未对靡:件作出进一步解释。
【英国广播公司网站4月11日报道】题:美国联合航空强拖亚裔乘客下飞机问题出在哪里？
联合航空9日的一趟航班出现常见的超售问题， 却以二名男子被血流满面地拖下飞机收场。一家本来就已经问题缠身的航空公司迎来了更多的负面报道。
目前这名亚洲面孔的UA3411号班机上的乘客身份仍待证实，但华文媒体普遍强调他是一名华人。
有线电视新闻网、《华盛顿邮报》和美联社均引述同 一名目击者的话称他是华人。这名叫布里奇斯的乘客说:“他说，大概内容是‘就因为我是华人所以要选我’。” 布里奇斯说，最初两名机场警察平静地与这名亚裔男士对话，但后来来了第三个人，而这个人表现粗暴。从视频中可以见到，对话的结果就是这名男子被从座位上扯到地板上拖走，满脸是血。
乘客权益组织旅行者团结联盟创办人查尔斯·利奧查说:“这事情真倒胃口。该吸取教训的不是乘客，而是航空公司。乘客唯一该吸取的教训是，安保人员一登机，你就该举手投降，否则你会被打肿嘴巴拖下去。”
【美国赫芬顿邮报网站4月10日报道】题:美联航飞机超量预订,男子被暴力拖出机舱
周日数段视频在社交媒体上引发骚动，在芝加哥一架美国联合航空公司的飞机上，一名男子被暴力拖出机舱， 因为该航班机票超量预订。
美联航在一项声明中对“超量预订情况”表示道歉。
稍后，该公司的首席执行官奧斯卡·穆诺兹在推特上发表了另一则声明，为不得不“重新安排这几名乘客”进行道歉。但据称，他对这一事件虽感“不安”， 却把责任归咎于乘客。
芝加哥警察局对赫芬顿邮报网站记者说，芝加哥机场警察局正在处理此事。机场警察局在一项声明中说:“发生在美联航UA3411航班上的这起事件不符合我们的标准操作程序，这名安保人员的行为显然是不可原谅的。这名安保人员今天已被停职，直到有关方面完成对该事件的全面调查。”
芝加哥警察局还发表了一篇声明称，视频中的男乘客处于“盛怒之下”，而且说他是摔倒的。
作为对视频的回应，一些人宣称自己永远不会再坐美联航。就在这件事发生前两周，该公司曾因拒绝三名穿紧身裤的女孩登机而引发一场社交媒体风暴。
【英国广播公司网站4月10日报道】针对这起争议性事件的愤怒很快扩散到了中国互联网上,在那里数以万计震惊和气愤的网民纷纷前往新浪微博网站表达对于美联航的怒火。
标有“美联航强制乘客下机”标签的新闻也上升到该网站搜索排行榜的第一名，阅读高达到9550万次以上。
在中国手机聊天应用微信上，用户们呼吁在美联航采取官方行动之前对该航空公司予以抵制。但是也有一些用户指出，这个问题未必与种族有关。一名用户 写道:“美联航应该为此事付出代价。并不只是因为这个被拖下飞机的人是华人，任何人都应该有拒绝这种非理性对待的权利。这事关尊严。”
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