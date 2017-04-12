中国两栖力量“令人担忧”　进入地中海不是梦：港媒

香港亚洲时报在线4月10日刊发日本战略研究论坛资深研究员、美国海军陆战队退役上校格兰特·纽舍姆的文章《日本两栖力量仍大大落后于中国对手》称，上月，日本海上自卫队第二艘最新级别驱逐舰“加贺”号直升机驱逐舰服役，因其可以携带多达9架直升机，因此提供了两栖优势。
就在这艘所谓的直升机驱逐舰服役前不久，有传言说“加贺”号的姊妹舰——“出云”号5月份将执行巡航，经南海进入印度洋，参加与印度和美国海军共同举行的三方演习。
随后，3月27日，日本陆上自卫队正式在佐世保成立了新的两栖快速部署旅。一旦正式组建，这个旅将有大约3000名自卫队员，以及大量装甲车辆、重型武器和直升机。
中国已注意到日本的这些动态，并提出警告:防止军国主义抬头。尽管2012年以来东京迅速加强了各种相关能力，可是这些能力当然无法与中国的两栖部队规模相提并论。
除此之外，日本的海上力量承担的任务太多，而水兵太少，而且历来与陆上力量缺乏协调，也缺少两栖训练场地。
日本军事力量还缺乏经费，虽然近年来预算象征性地有所增加。
“加贺”号与“出云”号驱逐舰都是一流战舰，略加改装即可起降F-35B战机。
即使日本真的设法解决了上述部分难题，考虑到它新组建的两栖部队最多大概只能将600人送上岸，其两栖力量也不会对其他任何国家构成威胁。
日本的两栖力量更适合于人道主义援助/救灾服务，以及与合作伙伴进行演习。但是，前往海外施展力量却不太可能。
中国警告称“加贺”号与“出云”号驱逐舰代表着日本军国主义复活，但北京自己打造了一支令人担忧的两栖力量。
除了越来越多地与俄罗斯举行两栖演习之外，中国的这支部队还经常前往南海和东海训练。
中国还说它已着手研制075型两栖舰只，这种战舰堪比美国海军顶尖级别的黄蜂级两栖攻击舰，体积远比“加贺”号和“出云”号大得多。
此外，中国已拥有相当规模的两栖部队，配备4艘现代071型战舰、突击战车及稍旧型号的战舰。而且还有3万至4万训练有素的两栖作战步兵。
中国军队一直以来就非常重视两栖部队的价值。大约5年前，中国一家期刊载文强调两栖作战战舰比航母更重要。
文章作者正确地认识到:两栖部队——集空中、海上及地面能力于一体——可以登陆任何有海洋和海岸线的地方，然后只要需要，就可以向岸上部署大量军队、武器和供给。
这种两栖能力具备头顶上飞行的飞机和离岸巡航的战舰所无法匹敌的持久性和攻击力。有了经费、人力、武器和意愿，两栖技能并不难学。中国人具备所需的这一切条件。
五年之内，预计首先可以看到一支堪比美国海军两栖部队/海军陆战队远征队(大约2000人的海军陆战队和3艘两栖战舰)的中国两栖部队在东亚活动。
随着中国“一带一路”计划逐步成形，包括在吉布提和巴基斯坦的军事基地以及其他地方的港口准入，中国海军陆战队和两栖部队将经常出现在印度洋及其附近一带，甚至进入地中海。
日本发展两栖力量的行动反映了东京近年来加强部队力量努力的随意性，无论意愿多么良好。
与此同时，中国的两栖部队发展反映了中国采取有条不紊、资源充足的策略，朝着具体的军事能力努力。
一段时间以来，这种趋势已经明朗。而却被美国和日本的官僚们大大忽视了。已经晚了，但是包括澳大利亚人和印度人在内的有关各方仍有时间想出对策。他们或许希望加快速度。
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