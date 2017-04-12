石油游说集团左右美国能源政策

本周原油价格跌回每桶50美元以下，这是自去年12月欧佩克减产以来油价首次跌破50美元。
原因是美国石油业的院外游说集团已经登陆白宫，并成功地将一些意愿传达给特朗普并付诸实施。美国石油业的操控渗透进椭圆形办公室并不令人感到惊讶，实际上恰恰相，一切都在预料之中。
“思考进步”新闻博客类似于民主党的研究机构，该傅客早在几周以前就发出了警告。
“清洁能源时代已经结束。”这就是“思考进步”新闻博客在斯科特·普鲁伊特被确认任命为美国环境保护局局长之后刊出的第一篇分析文章的标题。文章暗指，负责批准普鲁伊特的任命的国会专业委员会并没有注意到，他与多家美国天然气和石油企业之间私下的数千封邮件往来。从这些邮件中可以找到特朗普政府准备抛弃奥巴马政府淸洁能源计划的蛛丝马迹。
该研究机构以自身信誉为担保指出，普鲁伊特在上任后发表的第一次讲话中丝毫没有提及气候变化问题，这就是一个征兆。
石油院外游说集团已经进入白宫，而旦至少将入住四年。然而，院外游说集团绝非只有石油业。虽然特朗普承诺将针对白宫周围的压力集团采取名为“排干沼泽”的措施（指清理华盛顿的政治圈〉，而做到这一点似乎不可思议，但他确实凭此开始了总统生涯，并将此事列入他的百日执政计划。
特朗普在某些事情上相比他的前任更加严格。他在“百日执政计划”的最后一条中指出，“作为我们‘排干沼译’计划的一部分，我将禁止政府行政官员在离职五年内从事游说活动，同时终身禁止政府行政官员为外国政府担任说客”。但在其他一些事情上，如华盛顿的政治“旋转门”问题，无论是在道德约束还是劝阻性制裁上，待朗普的态度相比奥巴马实施的监管都更加宽松。
院外游说集团已经将一些意愿传达到白宫，如放宽对石油业的监管。美国石油业协会主席杰克·杰勒德指出我们已经与刚刚过去的时代划淸界限，在那个时代我们被强加了超过145条规定和行政措施”。
他的合作伙伴正是普鲁伊特和新任国务卿、埃克森美孚公司前首席执行官雷克斯·蒂勒森。后果显而易见：共和党宣布，制定能源产业的联邦法规是白宫和国会最紧迫的优先事项之一。
杰勒德也负责为其他事务划定红线，其中包括解除奥巴马政府在2010年英国石油公司漏油事故之后发布的墨西哥湾石油开采禁令，并抵制民主党企图阻止阿拉斯加和美国大西洋沿岸地区的石油开采的想法。他给出的理由是，石油开采行业能为美国创造80万个就业岗位，让联邦政府收入提高2000亿美元。（西班牙《公众》日报网站）
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