白百何被曝出轨男模，网友：出轨队再添一员女将！

近日，“中国第一狗仔”卓伟在微博神秘兮兮地对本周的“周三见”进行了预告，“弹指光阴十二载，如烟往事付东流”，引起网友兴奋关注。
随后，他又称“4.12之后，希望他们还是相亲相爱的一家人”，并通过漫画形式给出线索：这次要爆的料是一位有家庭有孩子的女明星出轨了。再联系到他之前提到的“十二载”，不禁令网友们虎躯一震，纷纷变身福尔摩斯，猜测这位女主人公是谁？
12日中午，卖足了关子的卓伟终于给出了答案，让吃瓜群众大跌眼镜的是：主角竟然是白百何。
她被拍到与一名男子分别抵达泰国，然后在酒店会和。两人在酒店泳池边亲密互动，白百何献吻，并亲密喂食。
白百何一直都坐在岸上，而该男子则先是下水玩耍，期间做出不少花式动作逗得白百何大笑鼓掌。而当该男子上岸后，白百何则跟该男子凑近频频耳语，肢体互动频繁。
男方疑系模特张爱朋，曾多次点赞白百何微博。
有趣的是，恰在前一天的《外科风云》发布会上，白百何还提到了老公陈羽凡，用的称呼是“我家老陈”、“陈老师”。提起老公陈羽凡，白百何语气十分亲昵。她还透露，自己在家带孩子比“陈老师”多一点，“他也带孩子，就元宝会在他的工作室里跟他玩音乐。”不料，只隔了一天，白百何婚内出轨传闻便狂卷而来，实在是戏剧性十足。
回头看，实际上这段婚烟早就传闻不断纷纷扰扰，而网友们也感叹：都这样还卖人设，这是在消费恩爱。
出轨队再添一员女将！也引得网友们感叹：又是一场大戏，白百何出轨，陈羽凡年度绿帽王跑不了了。讲真……陈思诚、陈赫、刘恺威、林丹可以拍部电影，文章当导演，徐峥当出品人，白百合、王鸥、马蓉、张子萱、姚迪演女主角，陶喆和汪峰来唱主题曲。卓伟老师就来当发行吧，《失恋33天》剧组厉害了，全军覆没！
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