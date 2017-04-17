朝试射导弹“神秘爆炸”引猜测，被美国暗中“动了手脚”吗？

【法新社首尔4月16日电】 朝鲜在盛大的阅兵式上表示准备用核打击回应一切核战争,并在阅兵式结束不到24小时再次发射导弹，却以失败告终。
美军太平洋司令部发言人戴夫·贝纳姆发表声明称：“夏威夷时间4月15日11时21分（北京时间4月16日5时21分——本网注），美军太平洋司令部发现了我们所认为的朝鲜导弹发射并对此保持关注。导弹几乎是一发射就爆炸了。”
随着美国总统特朗普13日强调了“处理”朝鲜“问题”的意愿，朝美关系紧张程度创下新高，平壤对这次试射寄予厚望。
【路透社4月15日报道】美国军方发言人15日说，朝鲜在东海岸新浦附近发射了一枚导弹，导弹几乎在发射后马上就爆炸了。
美军太平洋司令部发言人贝纳姆表示：“这种导弹的型号仍在评估中。”
一位不愿透露姓名的美国官员称，朝鲜发射的导弹很可能不是洲际弹道导弹。另一位美国官员说，朝鲜这次发射的是陆基导弹。
【韩联社4月16日报道】据韩国联合参谋本部16日消息，朝鲜当天早上6时20分许在咸镜南道新浦一带发射一枚型号不明的导弹，试射以失败告终。有分析认为，导弹发射后不久便在空中爆炸，军方恐难分析出导弹型号。
对于朝鲜近日试射的导弹型号，各方众说纷纭。朝鲜本月5日在同一地点试射一枚弹道导弹，该导弹飞行约60公里后坠入半岛东部海域。当时，韩美分析人士认为朝鲜所射导弹为KN-15（“北极星”-2型导弹），美国军方部分人士则认为可能是“飞毛腿”-ER导弹。部分专家称，朝鲜本月两次试射导弹是开发新型洲际弹道导弹的一环。另有分析指出，朝鲜最近两次试射均告失败，表明“北极星”系列的新型导弹开发或“飞毛腿”-ER导弹运载火箭固体燃料发动机的改良工作并不顺利。
就朝方的意图，有观点认为，朝鲜试射导弹，意在对美国进行“武力示威”。
另外，16日上午韩国国家安保室室长金宽镇主持召开国家安全保障会议常委会会议，就朝鲜当天试射导弹一事讨论应对方案。与会人士认为朝鲜可能发起新挑衅，决定届时予以强力应对。
【美联社4月16日报道】对于朝鲜从东海岸发射导弹失败一事，美国总统特朗普非同寻常地保持了沉默。
美国国防部长马蒂斯当地时间15日在华盛顿发表声明称，特朗普及其军事团队“已获悉朝鲜发射导弹失败一事，总统未就此事进一步评论”。
白宫一名外交政策顾问表示，朝鲜试射的是一枚中程导弹，在发射后4到5秒钟就发生爆炸。在发射前和发射后，美国都得到了情报。
这位要求匿名的官员说，特朗普政府并未计划对此作出回应，因为美国没必要强调这次失败，然而一旦朝鲜进行核试验，“美国就会采取不同的行动”。
【英国《每日电讯报》网站4月16日报道】朝鲜16日一早发射一枚导弹，但这枚导弹从港口城市新浦发射后不久即告失败。
专家认为，美国可能利用电磁波传播或网络袭击对朝鲜导弹实施了“主动抑制发射”的攻击，其中包括影响导弹上的电子设备，干扰其指挥、控制或瞄准系统。
“新洲际导弹”真假成谜
【美国《华尔街日报》网站4月15日报道】 题:朝鲜展示新型远程“改良版导弹”
在美朝军事分抗的紧张局势一触即发之际,朝鲜在周六的阅兵式上展示了至少1种新型远程导弹。
阅兵式上展示的武器似乎包括一种新改良的洲际弹道导弹和两种拥有前所未见的导弹发射管的新型导弹发射装置，这可能再次引发外界对朝鲜近几年导弹项目发展速度的担忧。
韩国国防部发言人称还需更多时间分析这些导弹。但一位朝鲜武器专家表示，新装备似乎比预想的先进得多。
美国米德尔伯里国际硏究学院助理研究员戴夫·施默勒说:“我们彻底被打倒了。我没料到会看到这么多款新型导弹。”
施默勒称，新的洲际弹道导弹似乎含有其他两款洲际弹道导弹KN-08和KN-14的元素，是一款“改良版导弹”。
朝鲜领导人金正恩1月份曾表示已硏发出可打到美国本土的洲际导弹。专家认为，这款新导弹如果真的存在，将增加平壤的选择权。
【英国《每日电讯报》网站4月15日报道】 题:这是特朗普害怕的导弹吗？
在朝鲜展示可能拥有打击美国本土能力的导弹后，朝美紧张关系上升到新高度。
在阅兵式上，朝鲜展示了一种新型洲际弹道导弹，这种导弹装载于卡车上的发射管中。
分析人士说，尽管发射管可能是空心模型， 而且朝鲜距作好部署准备还有一定距离，但它们代表了朝鲜接近于发展一种令人恐俱的新能力的前景。
一些观看了阅兵式的分析人上说,这是一种“非常明显的展示实力的方式”。
英围皇家三军研究所专家克里斯蒂娜·瓦里亚莱说:“至关重要的一点是，朝鲜在阅兵式上展示了两种可能装载了洲际弹道导弹的发射管。我们无法确定他们在那条道路上走了多远， 但现在我们知道他们已有了制造弹壳的技术。 这可能只是模型——它们也许还在设计阶段， 也许朝鲜走得比这更远。
【德国《焦点》周刊网站 4月15日报道】朝鲜周六为纪念金日成诞辰105周年举行大型阅兵式。阅兵式上展示了一种疑似新型洲际弹道导弹。然而专家对这种导弹的真实性表示怀疑。
此次阅兵共展示了 56枚不同类型的导弹，压轴的是由十六轮运输车运载的大型导弹。韩联社称，在阅兵式上亮相的包括一种疑似新型洲际弹道导弹。朝鲜的终极目标是硏发出可携带核弹头的能打到美国本土的洲际导弹。
对朝鲜的导弹能力，专家看法不一。 韩国国防网络的专家李日宇(音〉表示，阅兵式上展示的武器有可能只是虚张声势。.他说:“我怀疑这一切可能都是仿造品，目的就是为了给外界留下深刻印象。”
朝鲜问题专家查德•奥罗尔也表示，这次展示的一枚导弹的前端“显然摇晃了”。这提出了下面这个问题:这枚导弹究竟是不是真的？
未搞核试展对话姿态
【美国之音电台网站4月16日报道】题:朝鲜阅兵未搞核试验，推迟同美国核对决
在美国展示了对朝鲜的军事威胁，以及中囯增强了针对朝鲜的经济限制之后，朝鲜并没有进行核试验。
金正恩周六主导了庆祝“太阳节”的阅兵式。分析人士表示，金正恩原想跟美国干一仗，但后来决定放弃这一计划。
不少人本来预计朝鲜本周将进行核试验。这是因为过去朝鲜庆祝“太阳节”时几乎总会从事挑衅性的军事拭试验，而且有报道说朝鲜核试验场最近有活动。
特朗普把阻止朝鮮威胁作为当务之急。美军把核动力航母“卡尔•文森”号派往这一地区。美国上周对叙利亚的空袭又增加了关于特朗普当局准备对朝鲜采取军事行动传言的可信性。现在平壤似乎屈服于美国的军事压力，但这大概只是暂时现象。
【日本《朝日新闻》4月16日报道】 题:朝鲜态度出现软化兆头
朝鲜15日举行阅兵式，展示了针对美国的弹道导弹。不过，金正恩最近几天在外国媒体面前现身，朝鲜高官的讲话也出现态度软化迹象。珂见朝鲜有意通过提升紧张气氛敦促美国让步，同时也表明了愿意对话的姿态。
朝鲜在为第六次核试验作准备。不过，特朗普政府要求朝鲜弃核，表示为此不惜动用武力。美韩关系人士称，15日 至16日进入朝鲜半岛近海的美国航母 “卡尔•文森”号将在那里滞留至5月中旬，如果朝鲜进行核试验，美国有可能对朝重要设施进行打击。
假如朝鲜与美韩爆发全面战争，韩国和日本将难以幸免，但朝鲜几乎没有获胜的可能。一位有劳动党高官亲属的脱北者说：“金日成主席的遗训之一就是，只在能获胜时才开战。”他表示，朝鲜目前不会实施军事挑衅。
朝鲜劳动党中央委员会副委员长崔龙海15日发表讲话说:“想要全面幵战我们就全面幵战,想要核战争我们也会以朝鲜式的核打击予以回应。”不过，他加上了“如果美国发起挑衅”的前提，并说“我们热爱和平。”
另一方面，目前美朝对话渠道处于中断状态。在没有进入正式对话的状态下，双方以言论相刺激并导致突发性军事冲突扩大的可能性也并非不存在。
【俄罗斯《观点报》网站4月15日报道】朝鲜在15日的阅兵式上首次展示了潜射弹逍导弹。但专家指出，朝鲜并没有进一步展示力量，也没有发起挑衅行为。
为纪念开国领袖金日成诞辰105周年，外界不排除朝鲜进行第六次核试验的可能。但西方主要担心的事终究没有发生。俄罗斯科学院远东研究所研究员金永文指出:“纪念活动的主线已经结束。只要不进行核试验，美国就没有打击的理由。”
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