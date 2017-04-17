朝鲜低调测试“市场经济”：农民悄悄在街角卖菜

法媒称，这里和其他亚洲国家首都大商场一样喧哗。人们气喘吁吁挤到卖年糕的长货架前，之后再到卖酒区，既有国产品牌大同江啤酒也有来自越南的西贡啤酒。尽管朝鲜受到国际制裁，但这里甚至还能看到百加得和拿破仑干邑。但蔬菜架的情况就不那么乐观了。在收银台只能用朝鲜元结账。这是平壤市中心的光复地区商业中心的规定。
据法国《回声报》网站4月13日报道称，在这座三层高的商场外，外国游客还要用美元、欧元或者人民币为出租车、餐饮和明信片买单。外国人仍然不能自由使用朝鲜元，而卖家非常愿意收到外币，因为外币在黑市的汇率很有赚头。
报道称，虽然朝鲜在官方上是全球最后一个“列宁乐园”，而且拒绝向市场规律作出任何让步，但朝鲜人民正在享受规则放宽带来的好处并渐渐学会运作一种“灰色经济”。俄罗斯朝鲜问题专家安德烈·兰科夫在最近卡内基国际和平基金会发表的研究中解释说：“朝鲜的领导人们完全清楚如果不将部分经济交给市场，整个国家的经济可能就无法运作，尽管是在当前经济发展程度低的情况下也是如此。”
报道称，在平壤，很多人使用智能手机。每条街上都有从中国进口或者在平壤市郊组装的新车。人们还能在某个街角发现有农民悄悄将蔬菜卖给行人。
在过去，这些创举是会受到严厉惩治的。但自20世纪90年代朝鲜得不到苏联援助出现经济崩溃以来，农户除完成合作社的生产任务之外还会在陡坡上小面积种植以保证额外收入。在城市，私营商业结构也逐渐发展。
报道称，朝鲜甚至还出现了中产阶级房地产市场，交易的不是被禁止的房屋所有权，而是居住权。低楼层最火，因为在经常停水停电的情况下，低楼层更为实用。
虽然没有官方数据，但分析人士估计朝鲜或许恢复了经济增长。韩国银行指出，朝鲜1990年至1998年间国内生产总值减少了近40%。如今预计年增长率至少能达到1.5%。
朝鲜想在市场经济方面做进一步的实验，但为了不干扰政权的基础，官方并没有承认这一点。2016年，金正恩在劳动党大会上承诺提高人民生活质量，甚至宣布了一份经济发展五年计划，这还是20世纪80年代以来的首次。
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