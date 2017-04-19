朝鲜警告美勿挑起“热核战争”，扬言“周周月月年年”射导弹

【英国《每日电讯报》网站4 月17日报道】美国副总统彭斯周 一警告说美国的“战略忍耐”时代已经结束，随后，朝鲜威胁称将每周开展导弹试射。
朝鲜副外相韩成烈警告说，如果美国采取军事行动,将会导致“全面战争”爆发。
他在接受英国广播公司采访时说:“我们将开展更多的导弹试射，周周试、月月试、年年试。”
【英国广播公司网站4月17日报道】朝鲜的一位高级官员表示,朝鲜将继续进行导弹试射。
在接受英国广播公司采访时，朝鲜副外相韩成烈说:“我们将开展更多的导弹试射,周周试、月月试、年年试。”
这位高官还表示,“如果美国计划对我们进行军事打击,我们将以核打击的方式先发制人。”他说，朝鲜认为核武器能保护自己免遭美国军事打击,“如果美囯贸然动武，那它将每天遭到报复。”
【德国之声电台网站4月17日报道】题:朝鲜继续硬碰硬未来每周一次导弹试射？
平壤与华盛顿之间的互相威胁仍在不断升级，继美国副总统彭斯周一表示“战略忍耐”时代结束之后，朝鲜外交官扬言未来朝鲜将定期进行更多试射，并威胁称如果特朗普贸然动武, 结果将是“全面战争”的爆发。
另外,朝鲜常驻联合国副代表金仁龙周一表示，朝鲜已做好应对美国军事行动的准备。这位朝鲜外交官说:“如果美国胆敢采取军事行动的话……朝鲜将会以美囯所希望的任何战争形式予以回击。”
他还指责美国把朝鲜半岛变成了“世界上最大的冲突焦点”。这位外交官强调，朝鲜推动核武器计划完全是出于自卫,以“应对美国邪恶的核威胁和勒索”。
【美国之音电台网站4月18 日报道】朝鲜常驻联合国副代表金仁龙周一在纽约召开紧急记者会。他在记者会上说:“现在所有人都非常清楚，美国执意要在韩国作出挑衅行动,几乎就要动用核武器了。这才是扰乱朝鲜半岛和东北亚和平与稳定的罪魁祸首。”
金仁龙警告说，美国已经把朝鲜半岛推到了“战争的边缘”。他说热核战争可能随时在朝鲜半岛爆发。”
这位朝鲜官员对美国“卡尔·文森”号航母部署到该地区感到不安。他说，平壤从不乞求和平，一旦美国实施军事打击，朝鲜将“让美国对灾难性后果负起全部责任”。
【德国《时代》周报网站4月17 日报道】题： 朝鲜发出核战争警告
朝鲜警告可能爆发核战争。朝鲜常驻联合国副代表金仁龙指责美国正把朝鲜半岛变成世界最大的危险策源地，这种局势可能随时导致热核战争。
他说，美韩联合军演是有史以来最大规模的“侵略战争演习”，而朝鲜准备对任何战争形式作出回击。
根据韩国方面的情报，朝鲜拥有至少10 枚、甚至超过20枚核弹。这个遭受孤立的共产主义政权违反多项联合国决议研发可携带核弹头的远程导弹——美国和其他西方国家想要阻止朝鲜这么做。
美日韩“软硬兼施”压朝弃核
【路透社东京4月18日电】美国副总统彭斯18日向日本重申了美国遏制朝鲜的核与导弹计划的承诺，之前他还警告说，美国对叙利亚和阿富汗的打击显示了其决心和力量。
彭斯此前刚刚结束对韩国的访问。他18日再次警告不顾联合国制裁一再进行核与导弹试验的朝鲜，“战略忍耐”的时代已经结束。
在与日本首相安倍晋三共进午餐之前，彭斯说：“‘战略忍耐’的时代已经结束，尽管所有选项都摆在桌面上，但特朗普总统决心与日本、韩国、我们在该地区所有的盟友以及中国紧密合作，实现和平的解决方案和朝鲜半岛的无核化。”
【共同社4月18日报道】日本首相安倍和美国副总统彭斯18日表达了在处理朝鲜威胁方面的相互支持。
安倍告诉彭斯，日本非常赞赏特朗普的立场——为迫使朝鲜停止研发核武器和弹道导弹，包括军事行动在内的所有选项都应在“考虑范围内”。
彭斯则对安倍表示，美国理解日本所面临的严峻安全局势，并会“百分之百支持”盟友日本。
【法新社4月17日报道】美国副总统彭斯17日警告平壤不要试探特朗普在核问题上的“决心”，也不要试探美军的实力。
彭斯是在首尔发出这一警告的。他肯定地表示，为解决朝鲜问题，“所有选项都摆在桌面上”，“过去两周，世界见证了我们的新总统在叙利亚和阿富汗采取行动的实力和决心。朝鲜最好不要试探他的决心或者美军在该地区的实力”。
彭斯在与韩国代总统黄教安举行的记者会上宣称：“我们将粉碎所有进攻，我们将对任何使用常规武器或核武器的行动给予压倒性的、有效的回应。”
【韩联社4月18日报道】韩国代总统黄教安18日主持召开国务会议时介绍17日与彭斯的会晤内容称，双方商定将进一步加强韩美联合防卫态势以及与中方的合作，若朝鲜发起新一轮挑衅，将采取强有力的惩罚措施。
黄教安表示，韩美双方就朝鲜核导问题的严重性和紧迫性达成共识，将坚持决不允许朝鲜拥核的立场，与国际社会携手加大对朝施压力度。
报道称，同一天，韩国统一部官员在记者会上表示，朝鲜应尽快就国际社会的进一步施压作出回应，否则处境将更加艰难。至于朝鲜该作何反应，这位官员表示，朝鲜应立刻停止试射导弹等。只要朝鲜改变态度，一切问题都可通过对话来解决，但前提是朝鲜必须拿出实际行动。
【美国《纽约时报》网站4月17日报道】美国副总统彭斯17日警告朝鲜不要考验美国的决心，但他也提出特朗普政府可能会寻求谈判的可能性。彭斯在访问韩国期间传递的信息表明，尽管美国措辞强硬，但并未排除谈判的可能。
彭斯在首尔说，朝鲜不应当试探“美国在该地区武装力量的实力”。但他也指出，华盛顿正在“通过和平手段、通过谈判”寻求安全。
“卡尔·文森”号航母并未北上
【法新社华盛顿/首尔4月7日电】特朗普周一在白宫的复活节滚彩蛋活动中抽 空向朝鲜领导人金正恩发出一个简短信息:“给我规矩点。”
在开启第139届复活节滚彩蛋活动后, 特朗普向美国有线电视新闻网的一名记者作了这番即兴评沦。记者问:“有什么信息要给金正恩吗? ”特朗普说:“给我规矩点” 同一天，在被问及朝鲜什么性质的举动可能引发美国军事回应时，白宫发言人肖恩·斯派塞拒绝作答。
斯派塞说:“划定红线在过去并未真正起到作用。”这番话是在讽刺奥巴马曾就叙利亚问题设定红线一一叙当局使用化学武器——但在最后一刻奥巴马政府放弃了对叙诉诸武力。
斯派塞说,特朗普会“小心地藏好他的牌，不应期待他会提前宣布面对这样或者那样的形势他将会怎么做”。
【德新社华盛顿4月17日电】白宫发言人周一说，特朗普已经从前任的政策中得出结论——“红线”在国际边缘政策中毫无作用。
白宫发言人斯派塞在华盛顿对记者说，“划定红线在过去并未真正起到作用。相比之下，特朗普“行为极为小心谨慎”。
【美国《防务新闻》周刊网站4月17日报道】题：美国航母仍在距朝鲜数千海里之外。
如果你认为美国的航母战斗群正位于朝鲜半岛附近，只要几天甚至几小时就能对该地区高度紧张的局势作出反应，那也情有可原。一周多来，美国和亚洲的媒体不断地说，“卡尔·文森”号航母战斗群正在向朝鲜半岛开进，似乎暗示美国随时可能对朝鲜进行某种形式的打击。
然而，在美国宣布该航母战斗群将取消原定前往澳大利亚港口访问的计划，离开新加坡返回朝鲜半岛海域一周之后，该航母战斗群却迟迟没有北上。事实上，这些军舰正在新加坡以南数百海里处，与澳大利亚军队一同在印度洋上举行既定演习。
美国海军公布的照片显示，这艘航母 15日穿越了位于印尼苏门答腊岛和爪哇岛之间的巽他海峡，此处距朝鲜半岛约 3500海里(6482公里)
多名美囯海军官员私下对媒体不断报道“卡尔·文森”号已接近朝鲜半岛表示 吃惊，认为这可能是媒体在互相援引。一位官员说:“我们没有发表这样的声明。” 这些官员并未否认“卡尔·文森”号将返回朝鲜半岛海域，该航母战斗群上月大部分时间都在该海域参加美韩“秃鹫”军演。这些官员拒绝证实具体日期， 但未否认韩国媒体关于该航母战斗群将于25日左右抵达该地区的报道。
不过，他们坚决否认了关于3个美国航母战斗群将于数周内在朝鲜半岛集结的报道。
对“罗纳德·里根”号和“尼米兹”号航母战斗群可能加入“卡尔·文森”号的猜测正在升温。然而，驻扎在日本的“罗纳德·里根”号正在横须贺接受检修，直到5月份才能结束。
而“尼米兹”号原计划于今年春季部署到西太平洋，替换“卡尔·文森”号。如有必要，它可能被提前部署,但海军和五角大楼的官员上周五和本周一都表示，没有相关的计划。无论如何，这艘航母要行驶 5700海里，从加利福尼亚前往日本海，是需要一定时间的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost