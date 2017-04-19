益智游戏难以改善脑功能，未必让你更聪明

最新硏究发现，由市场规模达十亿美元的大脑训练产业所销售的益智游戏不能改善认知也无助于预防与衰老有关的大脑退化。许多这样的说法并没有科学依据。
这是佛罗里达州立大学一个硏究团队在学术期刊《衰老神经科学前沿》杂志上发表的最新硏究结果。
心理学副教授沃利·布特是研究与衰老相关的认知衰退方面的专家。他说：“我们的硏究结果以及以往的研究证实， 几乎没有证据证明这些类型的游戏能够以有意义的方式改善你的生活。”
心理学教授、衰老与认知研究界知名权威、佛罗里达州立大学健康长寿研究所所长尼尔·沙尔内斯指出，有越来越多的人相信大脑训练有助于防止记忆力丧失或认知紊乱。他说:“玩纵横填字游戏之类的大脑挑战游戏是一种流行做法，尤其是在婴儿潮一代的老年人中，它们被当作试图保护认知能力的手段。”
这种流行趋势已经使大脑训练行业变成了一个规模达十亿美元的产业。但是这个迅速成长的行业在做广告时常常夸大其词。
佛罗里达州立大学的这项研究把重点放在益智游戏是否能促进完成各式各样任务所需的“工作记忆”上。在研究中，他们让一组人员玩一种特別设计的名为 “思维前沿”的益智电子游戏，另一组人员则玩填字游戏或数独游戏。所有游戏 人员都被给予不停解题所需的大量信息。研究人员测试了游戏是否增强了游戏者的工作记忆，进而改善诸如推理、记忆及处理速度等其他心理能力。
许多益智游戏背后的理论是：如果你改善了总体工作记忆，你就可以增强在生活中许多方面的表现。沙尔内斯说：“有可能训练人们变得很擅长某些通常被认为是一般工作记忆任务的游戏，例如记住70、80甚至100位数字。然而这些技能倾向于非常具体但却不涉及很多的转换。老年人尤其应该关心的是，很擅长填字游戏是否有助于自己记住钥匙放在哪里？答案很可能是否定的。”
沙尔内斯指出，其他研究发现，对大脑有好处的是有氧健身，而不是智力训练。锻炼身体确实可以带来有益的大脑结构变化和促进大脑功能。他预言，把健身与益智游戏结合起来的“健身游戏”将 在21世纪更受青睐。（美国每日科学网站）
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