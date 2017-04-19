美国乱调查，惹恼东南亚 多国发声反驳

日媒称，美国特朗普政府把亚洲9个国家和地区指定为“不公平贸易”调查对象，遭到强烈反对。东南亚国家的部长或央行行长强调，美国所谓他国诱使本币贬值的指责是不适当的。
据《日本经济新闻》4月18日报道，事情起源于特朗普3月底签署的总统令。其内容是，为减少美国贸易逆差，要求调查贸易伙伴的高关税和非关税壁垒的影响。总统令没有提及具体国家的名字，但美国商务部长罗斯提到了包括日本、中国、德国在内的16个国家和地区的名字。在东南亚，泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南等国被列入名单。
该总统令发布后，印尼经济统筹部长达尔明·纳苏蒂安本月初表示：“印尼对美国的贸易顺差比美国所说的规模要小得多。”针对“为改善贸易收支而诱使本币贬值”的指责，他反驳说，“我们没有进行诱使货币贬值等汇率干预”。
泰国央行行长威拉泰对美国媒体表示，泰国“没有为在贸易上获取优势而采取不公平汇率政策”。他强烈否认进行了旨在扩大出口的汇率操控。
马来西亚国际贸易和工业部长穆斯塔法·穆罕默德也强烈批评美国，表示将仔细调查该国对美贸易情况。东南亚国家今后将阐明本国贸易制度和货币政策，对美国加以反驳。
另外，马来西亚和越南在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判中曾被迫接受美国要求，进行国企改革和放宽资本限制。如果现在再被贴上不公平贸易的标签，那么两国与美国之间的裂痕很可能扩大。
对于特朗普3月底签署的总统令，中国也立即反驳说，“美方的贸易执法措施应按照公认的国际规则办事”。对于此前一直推动亚洲自由贸易的美国，亚洲国家却敦促其继续实行自由贸易，这着实具有讽刺意味。
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