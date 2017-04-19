美称中方为缓和半岛局势的努力正在“见效”

外媒称，朝鲜的威胁增加了与美国发生军事冲突的可能性。中国向特朗普政府发出了将帮助缓和朝鲜紧张局势的“积极信号”。美方称将会与中国合作，假如中国没有成功，那美国自己将会进一步对朝鲜施加压力。
德新社4月17日刊文称，美国总统特朗普的发言人斯派塞17日说，特朗普本月曾建议中方对平壤采取更加强硬的立场，这个建议正在“见效”。
他说：“中国在朝鲜问题上正在发挥更加积极的作用。他们能够继续从政治和经济上施压并取得一定成效。我认为，我们会继续敦促中国发挥其在该地区的影响力，以期得到更好的结果。”
美国代理助理国务卿董云裳17日说，如果朝鲜“继续这种不利于稳定的行为”，华盛顿“和其盟友以及合作伙伴将携手制定一系列可供选择的方案”。
她说：“美国和我们的盟友、中国以及世界上其他国家的共同目标仍然是朝鲜半岛无核化。”
《今日美国报》网站4月17日刊发题为《美国：中国“发出积极信号”显示将帮助缓和朝鲜紧张局势》的文章称，美国国务院17日称，中国向特朗普政府发出了“积极的信号”。
“我们从中国方面收到了很多积极的信号，不过还需要时间，”负责东亚和太平洋事务的代理助理国务卿董云裳在与记者的电话会议中说，“你不能确定经济压力是否会起作用，直到它真的发挥作用。”
文章称，美国外交官本月晚些时候将与中国以及盟友的官员会面，讨论接下来的计划。假如中国没有成功，那美国自己将会进一步对朝鲜施加压力。
“我们将先看看中国人会怎么做，”她说，“我们将会与中国合作，看看他们是否会采取更多行动。假如他们不合作，我们就改变策略，自己采取更多行动。”
董云裳说，美国并不想先发制人进行打击，或者在朝鲜实现政权更迭，而是想从多变的金正恩那里寻找某种信号——显示他的政府愿意遵守有关放弃开发和测试核武器以及可打到美国的弹道导弹的国际承诺。
【路透社首尔/北京4月18日电】中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟近来的行程和付出的辛劳显示出，中国调停朝鲜与美国之间日益紧张关系的努力正在受挫。
武大伟在首尔罕见地逗留了 5天。他会见了总统候选人以及韩国的首席核问题特使，这在一定程度上是为了缓和在美国副总统彭斯本周访韩前美国航母驶向该地区所造成的紧张局势。
不过尚无法证实武大伟是否有访问朗鲜的计划。 韩联社援引一位外交人士的话说:“据我了解，中国方面提出了要求，但朝鲜方面还没有回应。”
中国似乎越来越愿意在外交途径的基础上执行联合国安理会对其不可预测的邻国的制裁。
不过在官方层面，中国一贯优先支持对话，努力设法让朝鲜及其邻国和对手都回到谈判桌上来。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost