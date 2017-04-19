平壤现代化进程“令人惊讶”

西媒称，在朝鲜试射导弹引发危机，国际社会寻求进一步加大施压的背景下，平壤令人惊讶的现代化进程是对日益加剧的国家孤立地位的一个挑战。
据埃菲社4月17日报道，平壤主要街道上街灯林立、新开工的城市建设项目一派生机、住宅楼和商业中心星罗棋布，仅一年时间就让人认不出往昔的旧模样。
报道称，在刚刚竣工的黎明大街上，平壤市民携家带口外出游玩，休假的士兵也忙里偷闲来到这片园林一般的新街区。大街两旁高达70层的现代化住宅楼高耸入云，刚刚开门迎客的商业中心呈现出一派新气象，配套设施包括超市、旅行社和商场。现代化商场内有液晶电视和平板计算机可供挑选。
报道称，13日朝鲜领导人金正恩亲自为黎明大街剪彩。剪彩仪式适逢“太阳节”，即金日成诞辰105周年。
黎明大街是朝鲜用以彻底摆脱旧面貌的又一明证。在平壤，中国制造的起重机来来往往，主要由军队承建的建筑工程纷纷拔地而起，热火朝天的建设景象已经成为平壤的一个常态。
报道称，金正恩五年前上台后就启动了多项大型工程，平壤市中心的万寿台街区竖起起座座高楼大厦，未来科学家街区也于2015年底落成。
报道称，平壤如火如荼的城市建设与联合国施加的经济制裁形成鲜明比照。朝鲜受到的经济制裁在今年2月达到最高水平。
专家认为，最近几年来朝鲜经济活动在某种程度上实现了自由化，而这无疑至少为平壤带来了诸多改变。
朝鲜人开始用上了智能手机，服装款式更加多样化，街道上中国制造的汽车穿梭不停。商店也设置了敞亮的橱窗，挂上了色彩绚丽的灯箱招牌。走在街道上甚至可以随时到咖啡店里喝上一杯咖啡。这一切在数年前是无法想象的。
夜幕降临，过去的平壤早已陷入一片黑暗，而如今街道上灯火通明。有的市民甚至牵着宠物狗外出遛弯，而这正是生活富足的象征。
报道称，然而，经济制裁将对朝鲜的经济产生深远影响。在这里依然有很多人生活在贫困线以下。2016年朝鲜政府推行五年计划，以期提振经济并解决粮食和电能短缺等问题，同时增加工业和农业产量。朝鲜政府正试图通过实现自给自足，以降低经济制裁对国内经济的影响。
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