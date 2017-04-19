韩民众对朝核武威胁已“麻木” 更怕美国生变

韩国民众对朝鲜半岛的紧张情势有何感想？《华盛顿邮报》称，对韩国5000万人口来说，朝鲜的“文攻武吓”数十年来早已司空见惯，但如今出现一张充满变数的“王牌”——美国总统特朗普，反而更让人忧虑，他们希望特朗普别不问韩国意见就擅作决定。
据台湾联合新闻网4月18日报道，20岁的延世大学政治系学生金真英说：“朝鲜的核武威胁已经很久了，我变得麻木无感，就算他们是无赖国家，也必须考虑自己的生存。”因此，她并不担心金正恩，但她说：“特朗普说的话对韩国经济和国防政策有重大影响。我希望他不要自作主张且滥用权力。”
报道称，特朗普上任三个月来，一直习惯迅速按下发送键在凌晨推文发表个人感想，在叙利亚和阿富汗战争中，下令发动突袭轰炸也未见犹豫。
53岁的韩国科技业从业人员金敏燮面有忧色：“特朗普和金正恩谈论可能发生战事，都是在升高紧张态势。因为特朗普，情势变得更严重。我们知道他没法闭嘴。他因叙利亚使用化武下令轰炸已表现无遗。”
26岁的延世大学大四生宋百秉说：“特朗普言语挑衅，应是缺乏外交经验。他竞选时说大话要起诉希拉里，但选后没有。我认为特朗普不会让所有挑衅言词都付诸行动。”
报道称，由于朴槿惠被弹劾下台，自特朗普上任以来，韩国一直没有正式总统，似乎更无助于缓和朝鲜半岛局势。
报道称，韩国民众虽然担心特朗普可能注入更多不确定性，但也有不少人注意到，特朗普身边有说话颇具分量的军事将领。60岁开冲印店的金润焕说：“我听说特朗普是强硬派，但他会采取让韩国陷入险境的行动吗？如果美国攻击朝鲜，朝鲜会打韩国，我们就陷入战争了。我认为特朗普不会这么随便开战。”
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