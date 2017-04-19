微信支付在泰增6倍 不带钱包成中国游客新标签

中国出境游客因购买力突出，一度被称为是“会移动的钱包”，而今他们正甩掉这顶帽子，并被扬帆出海的无现金风潮打上新的标签：“不带钱包”。
微信支付在泰国同比增长6倍
微信支付最新披露的数据显示，中国游客在泰国的交易笔数，跟去年同期相比增长6倍。今年第一个显著高峰是春节，春节较节前上涨了104%。这均与到泰国旅游的中国人数增长有关。
据泰国旅游局的统计，每年中国赴泰国旅游的游客都在逐年上升，就2016年上半年赴泰的中国游客就已超过470万人次，同比去年增长约20%，为泰国创收2449亿泰铢（约合462亿元人民币），2016年12月到2017年春节中国游客赴泰游同比11月更增长3倍以上。
春节高峰后，微信支付效果得到了商家认可和主动推广并形成规模效应，春节后交易笔数不但没有回落，反而上升。直到4月泼水节前夕，单日笔数最高值比春节单日最高再涨38%，上到另一个台阶。
目前在泰国，大到曼谷的连锁免税店，小到清迈、普吉岛的街边小贩都已大规模支持微信支付。2016年11月，泰国全国的9414间711门店全面接入微信支付，也让无现金体验深入到泰国全境。
微信支付服务商菠萝PASS的海外支付业务总监耿直认为，即将到来的五一、暑假、十一等假期才是一年真正的高峰，届时微信支付的数据会进一步飙升。
做中国人的生意，用中国人的方法
王权免税是泰国最大的免税店，拥有曼谷、史万利、芭提雅、普吉4大市区店和5大机场店。其中曼谷市区店是最受中国自由行游客欢迎的市区店，中国游客占比为80%，在各国游客人均消费排名中中国游客最高。
泰国王权免税市场部经理匡伟表示，越来越多中国顾客希望使用微信支付，所以去年接入了微信支付让中国顾客体验与国内一样方便的购物环境，不用为换汇、汇率等问题烦恼，让中国顾客享受宾至如归的服务。
匡伟说，接入了微信支付后，客人打开微信二维码扫支付，缩减了付款时间，客人有更多的时间购物，从而提高了门店收银效率和店面营业额。同时王权还开通了微信公众号、微信连WiFi，为顾客提供便利服务。
强大的用户倒逼机制
微信支付在泰国的发展，也给第三方服务商带来了更大的市场空间。微信支付亦将延续国内的开放策略，只做基础的解决方案，将庞大的服务市场，留给更了解境外市场的第三方合作伙伴。
菠萝PASS原本是专注于海外自由行的专业旅游服务公司，随着微信支付的扬帆出海，充分发挥其在境外的商务和技术积累，做起了支付业务。
菠萝PASS海外支付业务总监耿直透露，其推广微信支付也经历了商户从不理解不接受，到高度认可主动使用的过程。“一旦开始有商户接受微信支付，游客就会问为什么你这里没有，逐渐形成强大的用户倒逼机制，促使商户成规模地接入，”耿直透露，目前菠萝PASS服务的商家中，微信支付月交易额是半年前的3.3倍。
如今，微信支付已伴随着中国游客的足迹来到泰国的各个角落，为用户提供真正随手可得的无现金体验。
目前，微信支付已登陆12个国家和地区，支持11个币种直接结算，为出境旅游的中国游客免去了兑换外币的烦恼。这背后都有服务商的巨大推动。
微信支付团队表示，跨境业务将跟随着中国游客的脚步，以香港、日本、东南亚等周边旅游目的国家和地区为先导，逐步走向全世界。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost