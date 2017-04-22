美针对朝鲜伊朗研制巨型钻地弹 体型超"炸弹之母"

美国大全新闻网4月19日报道称，据野兽日报网站报道说，如果美国想要惩罚朝鲜继续研发核弹头及其运载火箭的行为，那它很可能会使用一种15吨重的非核超级炸弹。
该网站记者戴维·阿克斯写道：“如果你想要知道美国是否以及何时想要打击朝鲜，那么只需关注密苏里州——以及搭载巨型钻地炸弹的隐形轰炸机。”
据该网站报道，美国政府长期以来一直在准备袭击朝鲜守卫力量最严密的军事设施，以便使其核计划减速或停止。美国的这一计划将由搭载巨型钻地炸弹——其体型甚至大于美军近日在阿富汗投下的11吨重的“大型空爆炸弹”（绰号“炸弹之母”）——的远程隐形轰炸机来实施。
根据野兽日报网站的报道，五角大楼2004年开始研发“重型钻地炸弹”（Massive Ordnance Penetrator），它是一款15吨重的常规炸弹，专门为摧毁伊朗和朝鲜的几乎一切设施——只有那些埋藏最深的设施能够幸免——而设计，而且它在2011年就做好战斗准备了。
该网站还报道说，目前驻扎在密苏里州怀特曼空军基地的20架空军B-2隐形轰炸机中的每一架都能搭载两枚这种21英尺（1英尺约合0.3米）长的炸弹。
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