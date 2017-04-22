全球八支最精锐特种部队，英国入选最多

美国商业内幕网站4月18日报道称，精锐特种部队是一个国家可以引以为豪的最训练有素的力量。
特种作战军人去的是其他军人不敢涉足的地方，扫清潜在威胁，除掉战略目标，并执行非常危险的救援任务。
他们是精英中的精英。以下八支堪称全球最精锐的特种部队。
8.巴基斯坦特勤大队（SSG）更广为人知的名字是“黑鹳”——由特勤队员所戴的独特的帽子而来。据说特勤大队的训练内容包括12小时36英里（1英里约合1.6公里）的急行军和携带全套装备的50分钟5英里负重跑。
2009年10月，巴基斯坦特勤大队成员冲进一座办公大楼，解救了约40名被疑似塔利班分子劫持的人质。
7.西班牙特种部队（UOE）长期以来是欧洲地区最令人敬畏的特种部队之一。这支队伍的前身是1952年成立的志愿组织两栖作战连，后来发展为一支精锐作战部队。
不过，想要戴上这支部队专属的绿色贝雷帽并非易事——应征者的淘汰率高达70%至80%左右，100%被淘汰也是常有之事情。
6.俄罗斯“阿尔法小组”特种部队是世界上最著名的特种部队之一。这支精英反恐部队是由克格勃在1974年成立的，如今隶属于由克格勃发展而来的俄罗斯联邦安全局。
在2002年莫斯科人质危机中，俄罗斯特种部队，特别是“阿尔法小组”特种部队受到外界批评。在这场危机中，为制伏占领剧院的武装分子而使用的毒气导致至少120名人质死亡。
5.世界上没有几支反恐部队能与法国国家宪兵队行动小组相媲美。这支队伍拥有200名实力强劲的特战队员，专门受过应对人质遭劫持状况的训练。据该行动小组说，自1973年成立以来，它已成功解救600多人。公开这支部队成员的照片是违反法国法律的。
国家宪兵队行动小组最出色的战绩之一是1979年拿下麦加大清真寺。由于非穆斯林禁止进入圣城麦加，当时三名特战队员暂时皈依伊斯兰教，之后协助沙特武装部队筹划夺回大清真寺。
4.以色列总参侦察营是世界上另一支最精锐的部队。它的首要任务是搜集情报，而且经常深入敌后作战。在挑选新兵时，应征者要经历非常严苛的训练，选拔过程自始至终还有医生和心理学家进行监测。只有最强者才能加入。
3.英国特种空降部队。他们的徽章上刻着“勇者胜”。在被问到英国特种空降部队在伊拉克战争过后的战斗中所发挥作用的重要性时，美国上将斯坦利·麦克里斯特尔说：“不可或缺。没有他们是办不到的。”
2.英国特种舟艇部队相当于英国版的“海豹”突击队。其选拔过程包括极其艰苦的耐力测试、在伯利兹热带雨林中的丛林训练以及包括对应征者进行高强度审讯在内的战斗生存训练。应征者只有两次获得通过的机会。
1.美国海军“海豹”突击队可以说是全球头号特种作战部队。这支部队成立于1962年，海陆空三栖作战队员要经历多年的训练，特别是在9·11事件后，他们还要承受快得令人难以置信的作战节奏。许多外国军队参照“海豹”突击队建立了本国的特种部队。
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