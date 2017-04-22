美陆军成功测试“无声”激光器：击落50架无人机

美国《星条旗报》网站4月19日报道称，“伊斯兰国”操控的商用无人机令摩苏尔战事复杂化，它们投下的手榴弹和小炸弹令伊拉克军队四下逃散。为了应对敌方“天空之眼”与日俱增的威胁，美国陆军对截杀无人机的车载激光武器进行了实地试验。
在近日结束的一场为期10天的演习中，配备了“移动高能激光”（Mobile High Energy Laser）武器系统的“斯特赖克”装甲车在美国俄克拉何马州锡尔堡举行的陆军机动火力综合实验中进行了演练。它所发射的5千瓦激光束能够干扰无人机的电路。
这套系统中包含了雷达探测装置和一个摄像头，能够在屏幕上直观地追踪无人机，以便操作人员用激光对其进行瞄准。美国陆军说，“硬杀伤”能够使无人机在飞行途中失灵从而坠毁；“软杀伤”则是指用激光切断无人机与地面控制中心之间的通讯联系。
在美国陆军关于此次演习的新闻稿中，位于锡尔堡的火力作战实验室的杰夫·埃尔茨中校说：“（之后）我们还能够向敌方的地面控制中心发射炮弹。”
新闻稿说，总共有50架无人机在演习中被击落。
这种激光武器在射击时不会发出声音，是此次演习中所使用的试验型改版“斯特赖克”装甲车的核心装备。它安装在16.5吨重的“斯特赖克”装甲车顶部的驾驶舱口外面。这个部位本来安装的是一挺0.50英寸（约合12.7毫米）口径机枪或MK-19自动榴弹发射器。美国陆军演示这种改版装甲车的视频显示，取而代之的是一挺M240B机枪。
视频中的一名士兵说，对付无人机的任务被交给了侦察部队。
目前尚不清楚这种武器在军事行动中对付正规部队所使用的更大、更先进的无人机时的有效性。正规部队所用无人机的信号会得到更好的保护，而且飞行高度远高于商用无人机。
曾在五角大楼担任无人系统政策官员的新美国安全中心“战争未来计划”负责人保罗·沙雷说，虽然激光能够长距离保持能量强度，但大气和天气条件可能影响它们对功率和重量更大的军事级别无人机的干扰能力。
他说，要干扰此类无人机的系统，可能需要比“移动高能激光”武器目前所使用的光束更大功率的激光。
美国陆军在一份新闻稿中说，两辆改版“斯特赖克”装甲车已于今年3月被部署至欧洲，交由作战部队进行测试。
沙雷说，数十年来，围绕定向能武器能否用于作战的问题产生了各种疑问和理论，而移动激光武器的成功试验是向前迈出的重要一步。
记者目前无法联系到美国陆军官员，来说明“移动高能激光”武器对正在与“伊斯兰国”作战的伊拉克或美国军队是否具有实战用途。不过，去年7月，防务分析人士彼得·辛格曾在推特网站上贴出一张“反无人机步枪”出现在美军驻伊拉克某基地的照片，令人怀疑联军可能已经将无人机干扰技术投入了当地的战场。
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