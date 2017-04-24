快评：法国告别“左右”政治

在一场被称为历史上最难预测的法国总统选举首轮投票中，“非左非右”的“前进”运动候选人埃马纽埃尔·马克龙和极右翼“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞获得领先，他们将在５月７日的第二轮投票中展开最后角逐。
这一并不意外的结果从此改变了法国政坛左右翼政党轮流执政的历史，正如马克龙在获胜后所言：“历史翻开了新的一页。”
回看此次大选不难发现，法国大多数选民对传统政治和政客已然不信任，人心思变、思革新。
其实，传统政治势力失势的端倪早已显现。现任总统奥朗德由于持续低迷的支持率早早宣布退出谋求连任，前任总统萨科齐在中右翼初选中首轮就遭淘汰，左派执政党社会党推出的候选人伯努瓦·阿蒙在竞选中一直处于劣势，而右派反对党共和党的候选人弗朗索瓦·菲永则身陷“空饷门”始终没有得到选民原谅。
冲击“左右”轮回的还有极端势力的上升。不管是极右翼“国民阵线”玛丽娜·勒庞和极左翼“不屈法国”让－吕克·梅朗雄，都是抓住了民粹主义抬头这一现象，用极端措施提出改变法国，希望彻底与过去决裂。即使传统左派社会党和右派共和党的候选人，提出的措施也非常激进，希望对法国经济和社会问题“下猛药”。
新生代异军突起，正式宣告老派“左右”政客们走向边缘化。马克龙从政只有５年，作为一个无议会经验、不标榜左右、年仅３９岁的年轻人，反倒没有了传统政客的包袱。他强调经济自由主义和社会公平正义，宣称要超越左右、面向未来带领法国进入新时代。
告别了“左右”轮回，接下来法国选举政治的主旋律是什么呢？不少法国舆论称马克龙和勒庞的第二轮选举实际上是“全球化”和“民粹主义”的对决，颇有些道理。
目前看来，马克龙与勒庞的政策主张完全相反：马克龙强调亲欧，推动欧盟建设，用数字经济拥抱全球化，而勒庞反对欧盟，反对欧元，希望通过封闭主义来保护法国的利益。马克龙曾经担任法国经济部长，深知“法国病”的所在，他提出的政策既基于左派推崇的“社会公平”，又强调右派的“发展效率”。而勒庞虽然也没有担任过政府任何职务，但长期从事政治让她知道如何迎合法国人的诉求，特别是近年来极力“去妖魔化”国民阵线，使得国民阵线在多次地方选举中表现出色。两人的支持阵营也是泾渭分明。
首轮投票后多家民调显示，马克龙将在５月７日第二轮选举中以超过６０％的得票率获胜，但实际结果如何还要看未来两周他们的表现。不管马克龙和勒庞最后谁能在第二轮中胜出，他们都将面临的是一个全新的政治环境：传统左右政党还在议会中占据多数。要想做到完全执政，必须要对两个月后的立法选举未雨绸缪。而更大的挑战则在于，当选人要面对一个困难重重的“老法国”和问题多多的欧洲。（新华社记者应强 韩冰）
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