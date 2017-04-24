刮腋毛不会导致乳腺癌

湖北读者徐女士问：天气越来越热，一天我正准备刮掉腋毛好穿无袖衣服时，室友却跟我说刮腋毛易导致乳腺癌。她还给我看了朋友圈里的一篇文章，说法的依据是“腋窝是人体排出毒素的主要区域之一，排出毒素的主要方式是流汗，腋毛可帮助汗水流出体外。如果刮掉或拔掉腋毛，会阻止体内的毒素从腋窝排出。这些毒素因无法排出而储存在腋下的淋巴结，几乎所有的乳腺癌都发生在乳房外侧上方的区域，那里正是淋巴结集中的地方。”看了这篇文章，我吓了一跳，以往每年夏天我都会刮腋毛，不会因此有患癌风险吧？
南方医科大学第三附属医院普通外科副主任医师刘晓珑答：汗腺是体温调节的重要组成部分，虽然对维持人体正常机能非常重要，但人体毒素代谢的主要器官是肝、肾，而非汗腺。汗液的99%以上都是水，剩余极少部分溶质包括矿物质、乳酸、尿素及其他极微量的代谢产物。因此，严格意义上，排汗不等于排毒，腋窝更谈不上是排毒区域，刮除腋毛自然与阻断排毒无明显关系。另外，刮腋毛只是剃除了毛发在体表的部分，并不破坏毛囊深层结构，因此对汗腺的分泌影响十分有限。还需要说明的是，淋巴结清除毒素的机制不是出汗而是免疫介导，而且汗腺存在于皮肤中，根本不与淋巴结直接连接。因此，刮腋毛会导致乳腺癌的说法没有科学依据，目前也没有研究表明乳腺癌发病与刮腋毛有关。
不过，刮腋毛是件很讲究的事，如果操作不当，虽不会像网上所说的“易致乳腺癌”那么危言耸听，但也可能招致一些麻烦。比如可能会造成皮肤破损，容易引起感染、毛孔阻塞，有可能对排汗造成一定影响。建议使用清洁、锋利的剃毛工具，剃毛前充分湿润并适当使用润滑产品，切记不要与他人共用剃毛工具，避免交叉传染。此外，也不推荐刮腋毛后立即使用止汗产品。因为刮腋毛时可能会不小心刮破皮肤，在这种情况下使用止汗产品可能会造成一些刺激反应。
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