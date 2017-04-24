随笔：塞纳河畔不平静的大选之夜

法国总统选举23日如期举行。法国内政部当晚发布的初步统计数据显示，“非左非右”的“前进”运动候选人埃马纽埃尔·马克龙和极右翼政党“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞在首轮投票中得票领先，将进入第二轮角逐。
传统大党——右翼共和党候选人弗朗索瓦·菲永未能进入第二轮。为此，共和党前身——人民运动联盟总书记科佩说，右翼共和党的失利值得反思。他表示，为了阻止玛丽娜·勒庞获胜，将在第二轮选举中支持马克龙。
2002年，时任“国民阵线”领导人的让-玛丽·勒庞曾闯入总统选举第二轮，震惊法国政坛。为了避免极右势力上台，落败的社会党候选人若斯潘呼吁左翼选民投票给右翼候选人希拉克，结果希拉克获得的支持率超过80%。
这是不平静的一天。夜幕降临，在熙熙攘攘的巴黎火车北站，往来穿梭的行人不时刷手机跟踪选情。当晚8时左右，传来报道称，马克龙和勒庞进入第二轮，车站附近一些咖啡馆和小酒馆里气氛顿时热烈起来。
马克龙支持欧盟，强调亲欧，与欧盟和德国等国领导人有良好互动。欧盟委员会发言人斯基纳斯２３日晚得知消息后发推文说，欧盟委员会主席容克祝贺马克龙在首轮投票中取得佳绩。德国总理默克尔的发言人当晚也祝马克龙好运。
对媒体记者而言，这一天“格外漫长”。在记者的朋友圈里，有的忙里偷闲，把自己拍摄的大选照片和获得的新闻晒一晒；有的发发牢骚，抱怨主要候选人的安保措施过于严格，进入竞选晚会活动现场要经过三次安检、两次核查记者证件。
法国华人也在积极表达自己的主张。在华人微信圈子里，关注选举的华人对初步结果纷纷表态，有的失望，有的兴奋。有的华裔市议员管理了一天投票站，表示已经“累晕了”，同时呼吁选民在６月份的议会选举中继续力挺自己的政党。
媒体大战也颇有看头。法国主要新闻电视台和电台，纷纷拿出看家本领，请来大牌记者、民调机构负责人和业内专家对大选结果进行解读。法国新闻电视台ＢＦＭＴＶ索性把主要候选人的发言人同时请到演播室，组织一场“高峰对决”。
这一夜，最不平静的还是那些参与角逐的候选人。马克龙、勒庞、菲永以及极左翼组织“不屈法国”候选人让－吕克·梅朗雄和左翼社会党候选人伯努瓦·阿蒙纷纷举行竞选晚会或记者会，对大选结果发表看法。
这一夜，是塞纳河畔不平静的夜晚。（新华社记者郑斌）
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