全球军费五年来首升，专家称扩军保安全称趋势

【塔斯社斯德哥尔摩4月 24日电】斯德哥尔摩国际和平研究所24日发布的关于全球武器贸易和主要国家军费支出趋势的最新报告称，2016年全球军费开支1.686万亿美元，同比增长0.4%。
美国、中国和俄罗斯是军费支出最多的3个国家。美国2016年的军费支出为6110亿美元，同比增长1.7%。中国军费支出2150亿美元，同比增长 5.4%。俄罗斯去年的军费预算为692亿美元，同比增 长 5.9% 。
至于全球趋势，报告作者指出，世界各地区武器买卖的发展势头具有不平衡性。如果说亚洲、大洋洲、中欧、东欧、北非和北美呈上升趋势，中美、南美、中东和撒哈拉以南非洲则呈相反趋势。
俄罗斯2016年军费支出比2007年增长了 87%，占国内生产总值5.3%，为俄罗斯有史以来的最高水平。
报告表示，人们本以为俄罗斯政府在经济困难情况下会削减军费等预算支出，但后者不但没有削减，反而扩大了军费支出，包括向军事技术装备生产企业支付了 118亿美元的欠款。如若没有这笔支出，俄罗斯 2016年的支出规模就能下降12%。
【德国之声电台网站4月24日报道】全球军备开支自2011年以来首次重新增长。斯德哥尔摩国际和平研究所的《全球军事开支报告》称，2016年世界各国共为军工产品支出了 1.686万亿美元，比2015年多出了0.5%。军事大国——美国、中国和俄罗斯尤其增加了支出。
军备开支的增长证实了一个一段时期以来就可以看到的趋势，波恩国际军工转产中心的政治学家马里乌斯·巴勒斯评价说:“与大约十年前不同，如今人们不再如此看重外交和国际机构。相反各国都十分注重通过扩充军备来保证自身的安全。”
俄罗斯吞并克里米亚、南中国海关系紧张、中东战争……所有这些都引起人们对武力冲突可能进一步扩大的担心。与此同时，对国际组织机构工作的信任消 失，因此很多国家越来越依靠自己。国家军队的重要性增大；这推动军费开支飙升。
该研究所认为，这也适用于军事上本来已经领先的国家，如美国、俄罗斯和中国。
中东仍是重要危机地区之一。叙利亚战争进一步加剧了冲突。因此中东各国的开支飙升，我们的情报显示,俄罗斯2016年在叙利亚的活动花费了它大约4.64亿美元。”报告的作者之一、经济学家南添（音）说
相反沙特阿拉伯的军事开支下降。据巴勒斯称，在2015年军费开支占国民生产总值的比例从 9%涨至13%之后，目前重新降至10%左右。但这并非是由政策决定的，而是有经济原因一一油价下跌不再允许它进行惯常规模的投入。
但这并未令沙持与其竞争对手伊朗之间冲突的激烈程度有什么改变，巴勒斯说。双方都认为谈判没有什么希望,因此都把希望寄托在军事手段上。
但是该地区根本性的关系紧张也令军备开支增长。“中东除阿曼外的所有国家都参与到武力冲突当中。”巴勒斯说。虽然油价下跌令开支的绝对值减少了, “但这似乎不妨碍该地区的关系紧张带来进一步的扩军”。
欧洲军费开支也有增长。该机构的研究人员称当地的增长达到2.6%，其中中欧国家占了很大比例。“这种增长部分要归咎于很多中欧国家将俄罗斯视为不断增大的威胁，”报告的作者之一西蒙·韦策曼认为，“俄罗斯在2016年的开支只是北约国家投入的27% 的事实对此也没有丝亳改变。”
增加的国防开支是否真能带来稳定，这点绝不是板上钉钌的，巴勒斯说。如果俄罗斯感觉受到了威胁，欧洲可能会面临一场新的东西方军备竞赛。
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