特朗普支持率创历史低点

据《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻部的最新民意调査，特朗普总统就要以当代最不受欢迎总统的身份迎接上任百日的检验了。虽然投他票的选民对他的表现仍基本满意，但是自从宣誓就职以来，他的支持者根基并没有扩大。
在特朗普上任后的几个月里，他已经取得了一些确实的成绩。除了最忠实的支持者继续狂热地支持他之外，微弱多数的美国人认为他是一个强大的领导者。更多的人肯定了他为强迫美国公司把就业岗位留在国内而做的努力。
不过，特朗普总统的成绩单总体趋向负面。多数美国人说，特朗普在就任的头几个月里没有取得多少成绩。 相比之下，特朗普在就任百日时的表现比近年来的其他几位总统都要差。特朗普总统的支持率维持在42%，是自艾森衮威尔总统以来般低的百日得分。特朗普得到的53%的不支持率要比比尔·克林顿1993年4月39%的不支持率还要高14个百分点，而后者创下了在特明普之前最糟糕的不支持率纪录。
八年前，时任奥巴马总统的支持率为69% ,不支持率为26%。
本次调査发现，43%的美国人表示，他们对特朗普的表现非常不满。这也是自老布什总统以来最差的表现。 1993年春天，21%的人表示对克林顿的表现非常不满。
在投票给特朗普的人中，没有迹象表明支持率有大的下滑。在投票给他的人中，他的支持率为94%。共和党人的支持率为84%。当被问及是否后悔投票给他时，之前的支持者中只有 2%的人表示后悔，96%的人表示支持特朗普是正确的选择。当被问及是否还会再投票给他时，96%的人说还会。
在关于他的表现或性格的大多数问题上，特朗普得到的负面评分多于正面评分。最引人注意的例外是，他为强迫美国公司把就业岗位留在国内而做的努力，得到了 73%美国人的赞成，其中包括54%的民主党人。
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