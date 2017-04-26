中国女子因穿着性感被疑卖淫 到美国机场即遭遣返

钟女士今年22岁，年轻漂亮、身材姣好，在国内从事模特职业。4月初，她受友人之托，前往美国完成一组网拍工作。
4月7日，钟女士穿着亮粉色羽绒服，深V白T，下搭黑色前卫破洞牛仔裤，前往纽约约翰肯尼迪国际机场。就在过海关的时候，边检人员把钟女士拦了下来，仔细询问她“来美国的目的”。
钟女士回答称自己是来美国玩的，在问及她的职业时，也如实回答了自己是从事模特行业的。而就因为这句话，钟女士随后被关进了美国海关有名的“小黑屋”。
因钟女士语言不通，海关人员找来了翻译进行说明。原来，由于钟女士穿着过于火辣、性感，美国海关工作人员对其赴美目的产生了怀疑，质疑她前往美国是为了从事非法卖淫交易。
海关随即检查了钟女士的手机，发现其在过往的聊天中，谈及了赴美工作的价钱、时间、以及订金等细节问题，更加大了工作人员的怀疑。
在询问过程中，钟女士否认自己前往美国是为了工作，主要的目的是游玩，只是顺便帮朋友拍照，支付的订金仅包含她往返的机票钱而已。
海关进一步检查了钟女士的行李，发现了很多美艳性感的衣服，钟女士解释这是自己平时的穿衣风格。但无论怎么说，海关人始终怀疑钟女士此行前往美国的目的，最终将钟女士遣返回国。
近来，单身女性成为了海关重点严查的对象，为了避免海关人员产生误会，在入境时，尽量选择低调、简单的服饰，避免过于暴露和性感。
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