生蚝肆虐，丹麦紧急求助，中国吃货群情激昂：根本不是问题

4月24日晚，丹麦驻华大使馆官方微博发布文章《生蚝长满海岸，丹麦人却一点也高兴不起来》求助：丹麦正被太平洋生蚝这一新物种入侵，它们在丹麦没有天敌，肆意疯长。科学家和渔民都束手无策，你有啥好办法？
一时间，中国网友正义感爆棚，“都闪开，让天朝吃货来！”
丹麦官方称，太平洋生蚝原本是不属于丹麦的海域的。现在，这种新物入侵到丹麦这片乐土之后，简直无法无天。 它们在丹麦没有天敌。
大国吃货们听了表示不淡定了，“只要有我们在，以后物种泛滥请不要说它们没有天敌，谢谢！”
据悉，丹麦的科学家和渔民已经向丹麦自然保护局投诉很多次了，但是依旧没有办法处理这些棘手的入侵者。
哎，我只能说，这要是在中国绝对成不了什么棘手的灾难，简直就是福临门好嘛！
丹麦官方称，“我们鼓励大家去海岸边采集这些生蚝带回家煎炒烹炸，但是大家都一张冷漠脸”。
看来依靠群众的力量是行不通了，最近丹麦的有关部门开了个会，商量说看渔民们能不能做点什么。
但是，渔民们也表示“这锅我也背不动”“我们对此表示极大关切”，然并卵……
这也叫事儿？这就束手无策了？好嘛，所谓一方有难八方支援，让大国吃货来给你们支支招！
首先，得给他们寄个咱们的厨师过去，用不着新东方的，大排档烧烤师傅就行！
“多放蒜，一定要多放点蒜！”“加上粉丝，很好吃的！”“再配上一打啤酒，简直绝了！”“不是我吹，再加个铁板韭菜，我能吃你一海岸线！”
生蚝表示很欣慰：只有中国吃货才是我的伯乐！
看起来，错不在生蚝，而是你们丹麦人民的厨艺让人捉急啊
除了提供各种生蚝烹饪方法，甚至有网友提出开辟吃生蚝签证或者干脆免签证！
丹麦，可别怪我没提醒你，千万别弄免签！估计两个月后你们就该立法保护生蚝了，你们的子孙们有可能只能在历史书上才能见到这种生物了……
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