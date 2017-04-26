美防长要与俄罗斯“对质”，指责莫斯科武装塔利班

【美国华盛顿自由灯塔网站4月24日报道】题:马蒂斯说，美国必须在给塔利班武器支持的问题上与俄罗斯“对质”
美国军方高级官员今天说，特朗普政府将就俄罗斯给塔利班提供武器和战略支持而破坏美国在阿富汗领导的联盟问题与俄对质。
国防部长詹姆斯·马蒂斯在喀布尔举行的新闻发布会上说，美国将在有条件的情况下“与俄罗斯开展外交接触”,但暗示或许有必要为此质问俄罗斯。
马蒂斯说:“我们将在俄罗斯的所作所为与国际法相符或否认他国主权的情况下与俄罗斯对质。比如，外国在这里输送任何武器都是违反国际法的。”
马蒂斯证实俄罗斯对塔利班提供物质支持时，驻阿富汗美军司令约翰·尼科尔森将军站在他旁边。
美联社称，一位高级军官今天早些时候告诉记者， 克里姆林宫向塔利班提供机枪和其他“中型武器”。这位军官称，塔利班用这些武器在赫尔曼德、坎大哈和乌鲁兹甘等南部省份与美国支持的部队对抗。
俄罗斯外交部今年3月否认有关俄罗斯向塔利班提供武器的指控，称俄在阿富汗行动旨在打击“伊斯兰国”组织。克里姆林宫声称，塔利班在与“伊斯兰国” 组织作战，而阿富汗政府却无所事事。尼科尔森否认这种说法，称其不实。
【美联社喀布尔4月24日电】在与美国防长马蒂斯一同出席的记者会上，驻阿美军司令尼科尔森将军没有提供关于俄罗斯在阿富汗扮演何种角色的细节内容。但他“并不否认”莫斯科参与其中的说法，包括向塔利班提供武器。
俄罗斯否认向塔利班提供此类支持。俄罗斯说，俄方的接触仅限于确保安全，促成强硬派宗教原教旨主义者与政府和解，因为华盛顿历经多年也一直没能推动和解。
【美国《华盛顿邮报》网站4月24日报道】24日，就在特朗普政府考虑增加美国对一场已经陷入假局的战斗的军事援助之际，国防部长马蒂斯突访了阿富汗。
此次访问是马蒂斯担任防长以来的首次，距离塔利班针对阿富汗最大、安保级别最高的基地发动袭击并造成近200名士兵死亡的事件才几天时间。这次袭击导致阿富汗陆军参谋长和国防部长下台。
上周五悍然发动的这场袭击是塔利班针对军队发动的最大规模袭击。目前还不清楚这次袭击对阿富汗征兵工作有何影响。不过两名高级军官随后的下台在阿富汗政坛上是很罕见的。
在与马蒂斯一同对记者讲话时，驻阿富汗美军司令尼科尔森将军说，上周五的袭击组织得相当复杂，“很有可能”这些枪手与在巴基斯坦的一个塔利班分支派别“哈卡尼网络”有关。
阿什拉夫·加尼总统今天已经接受了国防部长阿卜杜拉·哈比比和陆军参谋长加达姆·沙阿·沙希姆的辞呈。
加尼还替换了三名高级指挥官。人员调整和辞职被视为政府问责的回归。
2013年曾访问阿富汗的马蒂斯刚刚结束对中东和非洲之角的访问。
上周五的袭击和3月份喀布尔医院袭击的事件使人们对阿富汗部队在没有美军大力支持的情况下能否保卫囯家提出了质疑。
8400名驻阿富汗美军负责执行两项任务。一支部队为阿富汗安全部队提供建议，另一支部队则针对“伊斯兰国”组织和“基地”组织单独或联手实施反恐任 务。除了美军，阿富汗境内还有约 5000名北约士兵。
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