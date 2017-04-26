特朗普恐难解“朝鲜悖论”

朝鲜是个小国、穷国，面对着强大得多的敌人，还要时刻提防内部崩溃的危险。这样一个国家似乎不太可能挑战连续四位美国总统。
然而专家认为，正是这些弱点以及朝鲜的历史和内部发展动向，促使朝鲜领导人几乎不惜一切代价推动核计划与导弹计划，世界也就因此丧失了几乎所有能够限制朝鲜的手段。
这就是为什么贝拉克·奥巴马曾告诫唐纳德·特朗普，朝鲜将是他面临的最严峻外交威胁，以及为什么寻找解决方法会如此困难。
副总统迈克·彭斯今天在韩国表示，鉴于特朗普的“优点”和愿意动武的态度，“朝鲜最好不要考验他的决心”。
不过，特朗普恐怕会发现，影响朝鲜的因素非常复杂,远非单笳靠力量或者威胁就能解决。
朝鲜维护体制不顾一切
以核计划与导弹计划为核心的朝鲜战略旨在防范对朝鲜体制的破坏，这是比任何外国敌人都更加强大的威胁。
上世纪90年代，朝鲜领导人提出先军政治，团结全国力量，以应对所谓迫在眉睫的战争。先军政治企图把短缺经济与配给制度解释成维持庞大军队的必要措 施，同时调动经常在战时出现的民族主义思潮。
韩国东西大学朝鲜问题专家B·R·迈尔斯在 2010年的著作中论述了朝鲜的意识形态:“朝鲜当局之所以在世界舞台上变本加厉发起挑衅，恰恰因为他们意识到了迫在眉睫的合法性危机，而非担心受到外部袭击。”
如今,朝鲜及其政府似乎相当稳定。但这种稳定是有代价的：通过长期临战状态防止历史洪流摧垮朝鲜。 现实证明，来自外部的威胁和让步都无法战胜朝鲜的 这种考量。
从未正式结束的朝鲜战争一直是冷战超级大囯之间的僵局。苏联的保护伞消失后,朝鲜突然需要面对强大得多的美国及其盟友。
朝鲜领导人希望避免德国式统一，即屈服于韩国的统一，但这样就无法保持和平。于是，他们极力增加潜在战争的成本，使成本大到别国想都不敢想。
导弹试验、核试验，加上经过精心策划的非理性外表，这让处理紧张关系的责任落到了朝鲜敌人的肩上。
专家最初相信，朝鲜的武器计划意在有朝一日成为与美国讨价还价的筹码。
然而，一轮又一轮的挑衅，故意挑起的战争风险，使导弹计划与核计划不仅具有了象征作用，而且成为战略必需品。在向邻国发出威胁后，朝鲜几乎不可能放弃导弹计划与核计划。弃核本身将招致毁灭。
专家认为，朝鲜的目标很明确——让自己的武器强大到能够撑过与美国爆发的全面战争。
比朝鲜强大很多的国家，比如俄罗斯和中国为实现类似目标花费了巨额资金，进行了数十年研究。朝鲜无力比肩俄中两国的能力，为弥补不足,朝鲜愿意接受极端风险。
专家认为,朝鲜的方案是，针对韩国港口和机场发动核打击，以阻止美军入侵。朝鲜随后会威胁向美国主要城市发射洲际核导弹(朝鲜尚不具备这一能力但正在奋力研发)，迫使美国退却。
惩罚朝鲜或引发核冲突
世界因此陷入进退两难的境地：什么样的外部威胁能够超过朝鲜已给自己添加的风险？什么样的让步才能抚平朝鲜行为背后的软肋？朝鲜的弱小反而限制了美国的选择。原本可以起到惩戒作用的惩罚性打击，或者旨在挫败导弹计划或者核计划的军事行动，都很可能激起朝鲜对全面战争的恐惧，结果引发核冲突。
正因为如此，一些分析师怀疑即便最极端的制裁措施(恐伯包括中国采取的制裁措施)也无法改变朝鲜的考量。
美国《不扩散核武器评论》杂志的编辑乔舒亚·波拉克说:“他们(朝鲜)希望看到(美韩)同盟关系的结束。”他认为，美国在上世纪70年代断绝与台湾的关系、实现对华关系正常化的举动，给朝鲜提供了灵感。
波拉克强调说，这很可能被朝鲜视为长期目标，需要很多年才能实现,并非一开始就会全盘提出的要求。
即便如此，他觉得朝鲜或许认为只有通过这种方法才能减少其武器计划企图遏制的那种根本性威胁。
美国撤出部分或者全部军队都很可能导致美国对韩及对日关系陷入危机，增强朝鲜的实力，削弱美国在亚洲的影响力。
即使美国总统觉得上述代价都值得，但他或许会发现，和朝鲜达成协议需要面对难以克服的政治困难。专家认为，随着时间的流逝，风险只会越来越大。 美囯军备控制协会执行会长达里尔·金博尔说：“如果眼下这种‘你来我往’的循环模式继续发展，不仅将媳灭朝鲜半岛无核化的希望，而且会增加爆发恶性核战争的风险。”
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