特朗普时代”令中欧相互靠拢

文章称，有些人认为，这一战略对话只是中国对欧盟发起的多个“魅力攻势”之一。在美国总统特朗普推行“美国优先”的保护主义政策之际，中国此举旨在取悦美国的欧洲盟友。这是去年11月美国总统选举后欧盟和中方举行的首次高级别对话。
中方强调了在国际秩序复杂变化、反全球化和保护主义趋势抬头的背景下，中欧在自由贸易和开放领域合作的重要性。
文章称，欧盟外交与安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼在新华社的访谈中表示，欧盟和中国都赞同建立在多边主义和联合国体系基础上的全球秩序，在多边全球治理面临多方面挑战的当下，欧中双方的合作从未如此重要。
文章称，一些中国专家认为，特朗普在华盛顿执政后将形成北京和布鲁塞尔的轴心，这将是过去十年来在世界经济秩序占主导地位的中美关系以外的选择，而这种说法似乎比以往更为可信。
今年1月，中国领导人在达沃斯宣布中国将支持自由贸易和稳定，反对保护主义。莫盖里尼在北京称这番讲话“让人们对中国和欧盟在多边主义、以规则为基础的全球秩序”和贸易上抱有很高的期待。
文章称，尽管如此，中国和欧盟仍有许多分歧，为双方关系蒙上了阴影，如欧洲和其他外国企业试图并购中国资产十分困难以及在电信、信息技术和其他新兴产业遇到的严苛限制。同时，中国企业正在并购大型国际品牌并在欧洲大举投资。欧盟还对中国大规模出口钢铁、在南中国海岛屿的军事化表示关切。
而北京方面希望欧盟在世界贸易组织内给予其市场经济地位。中国敦促欧盟尽快履行《中国加入世界贸易组织议定书》第15条的义务，从而释放支持自由和开放的多边贸易体系的积极信号。
中方希望欧洲议会的议员们尽快转变立场。双方其他的分歧点还包括网络审查等问题。
双方都了解这些分歧，中国国务院总理李克强在会见莫盖里尼时说：“通过对话妥善处理分歧，推动中欧关系在以规则为基础的国际秩序框架内实现更好发展。”他还提到中欧将签署的双边投资协定，这将令欧洲企业与中国做生意时更加便捷。
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