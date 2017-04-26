“华人”雕像进驻美国小城引争议

美媒称，你对洛杉矶县蒙特雷帕克市的喀斯喀特公园喷泉有怎样的感情取决于你是什么人。对于某些久居此地的居民来说，这座多层瀑布式喷泉以及位于其顶端的雅典娜雕像提醒人们怀念该市的历史。当年，一个名叫彼得·斯奈德的希腊裔开发商决定建造米德威克维尤庄园，从而在上世纪20年代形成了一个西班牙和地中海风格的豪华住宅区。
据美国《洛杉矶时报》网站4月24日报道，对于年轻一些的拉美裔或亚裔居民来说，这座喷泉主要是自拍、举行成人礼和婚礼的漂亮背景。他们中很少有人知道喷泉曾是一个拥有其丑陋一面的住宅开发项目的中心地标：米德威克维尤庄园原本只供白人居住。
非营利性艺术组织“公平橱窗”的创始人在几个月前发现了这座喷泉，并提议在雅典娜雕像旁边设置一尊由华人艺术家创作的、长着华人面孔的《圣经》人物夏娃的雕像。
拟议雕像的支持者们称，他们视之为对该住宅项目的种族主义根源的一份评注，以及对该市更为多元化的现在及未来的称颂——根据人口统计数字，该市目前的亚裔和拉美裔居民比例分别为64%和30%。
但是，一些居民收集到了100多个签名反对这个雕像项目，而且在19日，市议会全体委员一致否决了该项目。拟议中的雕像由一名华人艺术家创作，所用石料与目前那尊雅典娜雕像所使用的石料来自同一个中国采石场。艺术家给夏娃换上了一张中国女工的面孔——这张面孔的创作灵感是曾经制作了雅典娜雕像的那个中国工厂的一名女工的脸。
该市的公园管理委员兰德尔·阿维拉1月曾投票支持将该提议提交给市议会。他说，利用城市公园雕塑表现一张少数族裔的工人面孔，是对城市多元化的一种有意义的致敬。
洛杉矶县艺术博物馆和当代艺术博物馆的艺术教授和馆长也纷纷写信支持这一项目，称他们将会把该雕像用于教学，而当地的艺术评论家们则承诺要为雕像写评论。“公平橱窗”的联合创始人马特·康诺利写道，该雕像将为城市提供一种“对于我们关于美、原创以及艺术（及其他产品）生产及其进入我们生活这一过程的成见的微妙而又引人深思的批评”。
报道称，但这些高深的表述对于某些长期居民没什么作用。前市政职员戴维·巴伦说这是一个荒唐的主意。另一名长期居民南希·阿尔库里称，自己对这座喷泉的感情与美国南方一些人对邦联旗的感情是一样的。她说：“我们不能仅仅为了让人们感觉舒服就改变历史。我们应该拆掉华盛顿纪念碑，就因为他曾拥有奴隶吗？”
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