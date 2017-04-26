中国投资成东南亚基建“及时雨”

德国之声电台网站4月24日刊发罗迪翁·埃比希豪森的文章《中国的投资——是福是祸？》称，31470亿美元——这个巨大的数字是亚洲开发银行估计的2030年前东南亚基础设施投资所需的资金。如果东南亚国家的基础设施要与它们的人口和经济增长相匹配，就必须进行这个力度的投资，其中很大一部分（大约三分之一）是对交通运输领域的投资。东南亚需要道路、桥梁、港口和现代化的铁路网。
文章称，东南亚国家对这一点很清楚。十个东盟国家去年9月就《东盟互联互通总体规划2025》达成一致。扩建东南亚陆地部分的铁路网在其中扮演了重要角色。当前的铁路网大多还源自殖民时期，几乎无法满足现代运输体系的要求。此外，“（东南亚地区铁路网）没有跨国体系。只有一块一块的铁路，却没有相互连通”，多年来一直在该地区开展工作的卡迪夫大学地理与城市规划学者叶秋生（音）说。
但东盟的总体规划几乎毫无进展。维也纳大学政治学家沃尔弗拉姆·沙法尔说：“东盟的基础设施计划因为该地区持续的经济萧条受阻，得到贯彻实施的主要是花费不高的项目。例如划定边境地区为经济特区，或者是扩建现有的道路。”换言之，这里没有资金。
文章称，这时中国及时出现。这个国家拥有非常多的资金来源；而且近年来对这些资源的使用增多，目的是令中国的外交、经济和贸易政策改头换面。为了令现有资金能够流入相应渠道，中国宣布成立亚洲基础设施投资银行、实施“一带一路”计划。“一带一路”或者“新丝绸之路”计划的目标是扩建洲与洲之间的基础设施。不管是陆路还是水路，中国都希望扩大与欧洲、中亚、南亚和东南亚的联系。
例如，中国在“一带一路”框架下为老挝的一条新高速铁路提供了三分之二以上的资金，该铁路将把中国与老挝首都万象连接起来。这条铁路将填补泛亚铁路网的不足，并令没有出海口的老挝摆脱经济上的孤立。
据中国方面称，这条铁路一半以上是由山区的桥梁和隧道组成的，它的造价将达到近60亿美元。如果想到老挝2015年的国内生产总值还不到130亿美元，那么就产生了一个问题，老挝要如何偿还它欠中国的债务。国际货币基金组织2013年就警告过老挝，建造铁路会令国家债务大增。然而，该铁路能带来人们所期望的经济效益。
当然，对中国来说，这些投资绝不仅仅关系到经济。中国领导人曾表示，这还关系到“共同的价值观和行为准则”。
文章称，叶秋生说：“在低层面上这主要关系到贸易，但在更高的层面上它关系着地缘政治的问题。”中国试图借“一带一路”扩大它在该地区的影响——在经济上，但同样也在政治和意识形态上。
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