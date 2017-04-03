中国客炒房 柔佛成下个深圳 马来西亚民众盼引进新加坡打房政策

中国2014年推动“一带一路”计划以来，对贯穿东南亚的“海上丝路”沿线国家投资逐年提升，吸引许多看好马来西亚等国前景的中国投资者，前来开发或购置房地产，但对此马来西亚当地民众表示，希望政府引进如新加坡对房市的管控政策，并担忧外来资金抹煞年轻人的购房愿景。
据了解，马来西亚经济成长每年约以5%速度稳定增加，且受一带一路政策影响，2015年中国对马来西亚非金融类直接投资年增率高达237%，另马来西亚如今年陆续开工，分别斥资约72亿美元和132亿美元的马六甲皇京港及半岛东岸铁路项目，都与中资共同开发，在此前景下，中国海外炒房团早已闻风而来。
中国客沿海上丝路而来
来自马来西亚霹雳州怡保市的Anson就坦言，马来西亚现在房价最高的三个州属分别是柔佛、槟城和吉隆坡，其中柔佛房价受到外国投资者介入相当严重，另以怡保为例，在他买房时，家乡附近一栋住宅大楼就有7成的买方来自中国，比例惊人。
事实上，由于柔佛邻近新加坡，凭借地理优势，甚至被中国投资者视为“下一个深圳”，据“澎湃新闻”报导，如碧桂园、富力等中国地产商纷纷前往淘金，开发住宅大楼，吸引许多中国投资者前来置产。
RE/MAX瑞麦地产的报告也指出，马来西亚房市每年以5%到8%的速度成长，且租金投报率也达4%到7%左右，相当具吸引力，但Anson认为，中国民众已把房地产视为投资项目，虽部分外资短期内可能促进经济成长，但长久而言却会侵蚀当地国民的利益。
中国地产商广告太浮夸
他表示，随房地产价格提升，年轻人买房能力会因此降低，希望政府能仿效新加坡，对本国人购买房地产或在满足居住需求上提供优惠政策，并适度限制外来资金。
而且，对于近年不断有中国房地产开发商涌入，并透过广告，夸赞中马合作及拉拢中国民众前来置产的行为，在赴台湾求学的黄同学眼里，格外讽刺。
黄同学指出，为了利益，许多中国房地产开发商过度夸赞马来西亚的愿景，与数年前因国内曾发生排华行为，频频将马来西亚描绘成治安不佳、缺乏竞争力的媒体形象大相径庭。
他指出，希望中国投资者手下留情，不应过度炒作其他国家的房地产市场。(旺报)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost