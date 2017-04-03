创历史纪录！美专家揭秘中资企业为何投资美国

美国荣鼎咨询公司日前发布的统计数据显示，2016年，中国对美国的直接投资额创下了456亿美元的历史纪录，也成为当前中美经贸合作中最大的亮点。
而在美国专家看来，这样的势头才刚刚开始。
数据显示，2016年在中国对美国直接投资额创下历史纪录的同时，并购交易额也达到2015年的3倍。并且累计直接投资额也突破了1000亿美元，而在2015年，累计直接投资额还只有618亿美元，尽管投资额大幅增长，在多年深入研究贸易和投资问题的学者莫兰看来，这样的势头其实才刚刚开始。
截至目前，中国对美投资遍布美国44个州，为美国创造了近10万个就业岗位，不少分析人士认为，中国企业投资顺应了美国制造业回流的大趋势，而且中资企业投资美国走的是本土化策略，也能从这种互动中切实提升国际化程度和管理研发水平。
莫兰的研究发现，赴美直接投资的中国企业，在制造业和服务业领域的研发费用普遍高于行业平均水准，而过去15年，外国企业直接投资对于美国本土生产率提升贡献了12%。未来随着中国对美直接投资升温，不仅将带来资本和就业岗位，甚至将参与提升美国经济的竞争力，达到双赢的效果。
美国彼得森国际经济研究所高级研究员 莫兰：来自中国的投资帮助美国经济提升了生产力、生产效率以及美国经济竞争力。
美国布鲁金斯学会中国经济资深研究员 杜大伟：我认为外国直接投资最重要的部分还不是资金，中国是一个主要的出口产业中心，这种投资将更多的美国工人和美国公司和中国制造联系在一起，从而进入更新的全球价值交换中，这一点非常有用。（央视）
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