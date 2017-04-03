"看涨中国的大军"回来了

英媒称，看涨中国的大军又回来了。目前距中国经济突然出现好转迹象已一年有余。当时，投资者正准备迎接中国经济“硬着陆”和货币贬值。此后，这一好转给那些与中国联系最紧密的西方公司的股价以及中国购买的大宗商品的价格带来了最为直接的影响。
英国《金融时报》网站3月31日报道，这种情绪最终影响到了国际投资者。上月，根据国际金融协会的数字，中国出现了资本净流入而不是净流出的情况，这是3年来的首次。
这些数字表明，对中国持乐观态度的人取得了胜利。长远来看，中国经济会增长；没有几个人否认这一点。
不过报道称，近年来变得越来越紧迫的一些问题依然没有得到解答。中国能避免许多国家在达到中国目前的经济水平时跌落的“中等收入陷阱”吗？它能避免过去以这种广度和速度发展的国家最终的结果吗？它能避免在某个时候出现“急停”或发生金融危机吗？
报道认为，中等收入陷阱是一个非常严重的问题。许多国家都曾迅速地从欠发达国家或贫困国家转变为中等收入国家，但是最近30年来，只有两个人口超过2000万的国家实现了向“高收入”的过渡：波兰和韩国。
文章说，看涨中国的人认为中国也能做到这一点。这是摩根士丹利最近公布的一份长篇分析报告中的核心观点。如果中国能够实现从目前的出口导向型经济向以国内消费为基础的经济转型，那么这家投资银行预计，中国能够在2027年之前达到“高收入”状态，人均收入水平从目前的8100美元增至1.25万美元。
报道称，这一前景所面临的最大风险包括重返贸易保护主义和中国的人口结构问题。
文章认为，中国的经济模式与美国截然不同，它靠着强劲得多的增长势头来提振经济。不要根据西方10年前爆发的危机来直接推断中国的情形。
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