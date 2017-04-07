中国打造新一代静音潜艇：美军将“睡不安稳” ：俄媒

俄罗斯今日经济通讯社网站4月5日刊发安德烈·彼得罗夫的文章《中国的“基洛”潜艇让五角大楼睡不安稳》称，据中国媒体报道，北京正在研发新一代静音潜艇。专家认为，潜艇借鉴苏联和俄罗斯技术装备，并由中国工程师参与改造。
俄罗斯独立军事专家普罗霍尔·捷宾解释称，对中国而言，制造自己的现代化潜艇是优先任务之一。
这位专家说：“北京正在积极研究更加完善和强大的核潜艇，使其能够成为国家战略核力量的重要组成。但这方面的工作尚未突飞猛进，中国在潜艇技术上仍旧落后于俄罗斯、美国、英国和法国。缺乏成熟技术和核潜艇价格偏高导致中国无法赶超主导大国。”
他说：“因此中国目前依靠的是能够在包括浅水区在内的沿海水域行动的常规动力潜艇。这种潜艇的特点是规格较小，价格更低，但同时具备相当高的技术水平。近10年来中国工程师在这方面取得了一定成功，因此目前常规动力潜艇是遏制美国的工具之一，令美军严重关切。”
俄高等经济学院主任研究员、军事专家瓦西里·卡申则表示，从中国媒体的报道中无法完全搞清说的是什么项目——关于潜艇还是无人深海潜水器。
卡申指出：“对中国国防能力而言，这两个方向都具有高优先性。中国人深切感受到，反潜和水下战争不是他们的最强项。他们在诸多其他方向上已接近发达国家的技术水平，但在这一领域还很薄弱。因此中国目前正在累积大量资源制造新的潜艇和反潜设备。在这方面中俄两国的军事技术合作发挥着巨大作用，因为合作涉及水下战争问题。首先，中国早前采购了俄877型和636型基洛级潜艇以及各种型号的水下武器。俄中企业在深海潜水器和无人潜水器制造领域也有相当重要的合作。尽管这些计划表面上是民用的，但其中大部分技术设备被用作军民两用。”
目前中国正在制作未来静音潜艇的电脑模型。据悉，有过在海外、尤其是在美国工作经验的归国科研人员也将参与潜艇的研发。
卡申表示：“大量中国科学家和大学生在美国生活和学习。其中许多人在与国防工业有密切关系的领域从事重大研究或应用工作。大批中国专家从美国回来，这本身并不是新闻——这种先例过去就有。现在中国富裕了，在关键科研人员身上不惜重金，而在美国的条件正在逐渐变差。”
捷宾认为，新一代静音潜艇可能是改造版的“基洛”潜艇。这位专家表示：“中国通过操作俄制潜艇的经验获得了对潜艇建造技术的一定认识。中国科学家从美国回来并非获取现代化潜艇建造技术的唯一方式。”
北京打算，未来让这些静音潜艇在本国沿岸对抗敌方潜艇。
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