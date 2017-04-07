详讯：美国对叙利亚发动军事打击　叙方称其为“侵略”

华盛顿4月7日电，美国国防部6日发表声明说，美军当晚向叙利亚一军用机场发射数十枚导弹，以回应此前发生在叙利亚的化学武器袭击事件。这是特朗普就任美国总统后，美国首次对叙政府军目标采取军事打击行动。
声明说，美国东部时间6日20时40分左右（北京时间7日8时40分左右），位于地中海东部的两艘美军舰船向叙中部霍姆斯省的沙伊拉特军用机场发射了59枚战斧式巡航导弹。美方称，叙政府军此前从该机场发动一起化武袭击，因此采取行动摧毁叙利亚储存在此的化武库存。
美国总统特朗普当天发表电视讲话说，此次军事行动是在他的命令下进行的，因为预防和阻止化武扩散“符合美国的重要国家安全利益”。
叙军方7日发表声明说，美方在真相没有调查清楚之前，就以化武事件为由对叙实施军事打击，是在向叙境内“恐怖组织”释放错误信号，美国已成为“恐怖组织”同谋。叙国家电视台称，美国对叙军事行动是一场“侵略”。另据叙军方证实，美方军事打击已造成6人死亡。
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7日表示，俄总统普京认为美国对叙利亚的打击是利用臆造的借口对一个主权国家的侵略。
霍姆斯是叙利亚动荡的发源地之一，曾是叙重要的工业中心。目前，叙政府军已经控制了霍姆斯省大部分重要地区及军事基地、机场等战略设施。
总部位于英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”４日说，叙利亚伊德利卜省南部一小镇当天遭到空袭，战机在空袭中使用了毒气，造成大量人员伤亡。事件发生后，美国等西方国家和叙利亚反对派指责叙空军实施了这次袭击，但叙军方坚决否认相关指责，并表示叙军方不拥有化武。联合国叙化学武器问题真相调查小组已宣布开始收集相关信息，以确定是否发生了化武袭击。（新华社）
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