有人泄密，有人辞职：美联储根基不稳

法媒称，美国中央银行一名决策者的突然辞职让美联储根基不稳，特朗普政府准备通过填补几个空位来重塑它。
法新社4月6日报道，里士满联邦储备银行行长杰弗里·拉克4日宣布，他因在2012年泄露货币政策机密信息事件中所扮演的角色而立即辞职，此事已受到美国联邦调查局的调查。
拉克的辞职是历时数年的一场论战的终结。梅德利全球咨询公司在美联储对外发布消息的前一天获得了美联储会议的内容，随后引发论战。
现年61岁的拉克为自己的不当行为道歉，并称在2012年10月，他与梅德利全球咨询公司的一名分析师通电话，在该分析师提及关于美联储在经济刺激政策方面动向的极具价值的信息后，他没有结束通话，而是继续就涉密内容发表评论。
拉克在宣布辞职消息时说：“由于这一信息的高度机密和敏感性，我应该拒绝置评，或许应该挂掉电话。”
拉克的任期本应在2020年结束，他还承认，在两年多的时间里没有坦白自己在泄密事件中扮演的角色。这位美联储资深官员之前曾宣布他将于今年10月离任。
巴克莱银行首席经济学家迈克尔·加彭称，拉克的辞职预示着“美联储的信誉受到严重影响，从而给了那些认为美联储的决策应该受到更严密审查的人以口实”。
梅德利全球咨询公司泄密事件是美联储与坚持进行调查的国会议员们之间关系紧张的根源。这可能也给了呼吁对美联储进行审计的人以更充分的理由。
拉克在今年的联邦公开市场委员会没有投票权。里士满联邦储备银行已着手寻找他的替代人选。拉克自2004年以来一直担任里士满联邦储备银行的行长，以鹰派观点著称。
美联储周三还失去了另一名非常重要的成员——主要负责金融危机后金融业监管的美联储理事丹尼尔·塔鲁洛。目前特朗普政府正瞄准该领域，希望修改《多德-弗兰克法案》。
64岁的塔鲁洛是在今年2月宣布将于4月5日辞职的。塔鲁洛4日在普林斯顿大学发表的告别演讲中说，应该坚持对大银行实行强大的资本要求。
由于塔鲁洛的离职，目前美联储理事会的七个席位中有三个需要填补。
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