新加坡地铁上印族男子讲电话太大声引华族男子爆粗 网友激辩

新加坡地铁车厢内，一名貌似外劳的男子因为用电话交谈太大声，引起另一名手持中文小报的男子的不满，两人争执后引发爆粗。视频在网上流传后，引起激辩。
Facebook页面SBS - Sure Boh Singapore昨天（7日）下午4点分享了这则发生在地铁东西线，从裕廊东开往湖畔地铁站的一列地铁列车上的视频。
据新传媒新闻8频道网站报道，视频画面显示，一名背对镜头、身穿“纽约警察局（NYPD）”上衣的华族男子似乎正在企图制止，坐在座位上的一名印度族男性乘客使用电话。而该名印度族男子侧过身子，一手握着手机，另一只手则尽力阻止男子靠近手机。
根据视频，这名手持中文小报的男子大声说道：“下次我坐那里，你最好保持安静。你一直讲讲讲，你要讲（电话）就去远一点的地方。”坐在座位上的男子也不甘被“训斥”，反驳说道：“我的手机我讲电话怎么了？”
男子过后变本加厉，说“我很生气你知道吗？” 。对方此时拿起手机似乎想要拍下他的样子，不过男子看到后大骂粗口，并拍将其手机直接拍掉到地上，之后走出车厢。印族男子捡起手机想追上去，不过男子拿者中文小报打了过来，还挑衅说“出来啊”。
新传媒新闻8频道网站报道说，许多网友纷纷抨击男子的行为。一名网友说，这名男子的行为是不对的。“尽管在地铁上大声喧哗是错误的行为，但是不能用暴力来解决问题。”
不过也有网友为男子辩解。一名网友写道：“在日本，在地铁上讲电话是没有礼貌的行为。可能这名男子在日本工作太久了。不过，我觉得日本的这个文化挺好，生活压力这么大，我们需要有一些安静的时候。”
一些网友则提醒，在不清楚事件的来龙去脉前，最好不要先断定哪一方是对或是错。
截至本文发稿，视频已经被点击了16万次。
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