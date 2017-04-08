新加坡网民为中国共享单车“站岗放哨”

融合“互联网+交通”理念的共享单车2017年年初在新加坡迅速发展。今年2月中旬，中国共享单车公司ofo率先进军新加坡市场；3月21日，摩拜单车也宣布在新加坡提供共享单车服务。这两家企业开始与新加坡共享单车公司oBike争夺市场份额，初步形成“三足鼎立”局面。
不过，共享单车在新加坡也遭遇“成长的烦恼”。一些人将自行车乱停乱放，引发当局警告；另一些人则将单车搬回家锁起来，不让别人使用。
对此，新华通讯社说，随着共享单车的推广，用户乱停车､特定时段停放车位不足､自行车损坏等问题也逐渐暴露出来。
对于乱停乱放，新加坡陆路交通管理局在新闻公告中警告，共享单车公司和用户注意单车的停放地点，不能给他人造成不便；共享单车公司也有义务提醒用户遵守停放规则。
陆交局说:“我们将对所有乱停放的共享单车采取严厉执法行动，包括扣押单车､处以高额罚款等。如有必要，(政府部门)也将采取管制行动。”
更严重的是，新加坡一些居民竟然将共享单车搬回家，或者锁在家里的走廊里，不让别人使用。
对此，新加坡网民纷纷挺身而出，用手机将这些自私行为拍照并传上社交媒体。
之前，有个网友就将新加坡循环路大牌37号，靠近五楼的楼梯口，将共享单车搬回家的事情公开曝光。后来，传统媒体也跟进此事，事主也解释说，对于新生事物不懂规则。
但是，事情并没有结束。还是有很多居民将共享单车“占为其有”，更恶劣的是，他们竟然将共享单车锁起来，不让别人用。
针对这些情况，新加坡网友展开群众运动，拍下照片放上网，甚至也通知一些网站，揭发这些不良行为。
随着网民的群众运动继续，相信在新加坡的这些不文明行为将会慢慢减少吧。
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