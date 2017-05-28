团中央发话要管1亿“单身狗”的终身大事后，这个省率先成立了婚恋交友事业部！

EXO me？对单身狗的措施看来要动真格儿的了~~
据媒体打探到的最新消息，浙江团省委一个新部门——婚恋交友事业部即将成立。目前正在进行人员和配套的准备。按照计划，最快在6月份成立。
目的是为了帮助未婚青年找！对！象！
浙江团省委副书记王慧琳表示，由于当前社会青年，因工作地域分布等条件限制、工作与生活节奏加快、社交圈子狭窄等……原因，很多青年朋友的生活交友空间、婚恋问题成为大家最关心，也最迫切需要解决的实际困难。
满足人民群众日益增长的“精神文化需求”是一项严肃的大事情。
于是乎，我们团委要搞事情了。
据悉，按照规划，这个部门专门聚焦单身青年的婚恋交友需求，搭建青年婚恋交友服务平台，建立单身青年数据库，并在事业部专业工作人员的组织引导下，建立单身青年自组织，定期开展婚恋交友活动。
但是，针对浙江团委“如此操心”单身狗一事，还有挺多网友似乎并不买账。
网友@蓝心儿de：不结婚关你什么事，能不能整点有用的？
网友@我的好主人：很多人只是不想结婚，某团这也管的太宽了。28岁以上的已经自动退团了，不到28的想结婚没结婚也不晚。
网友@minami小喃：其实一旦把结婚生子从人生规划中删除之后，会发现年龄根本无法形成任何束缚和恐惧。人生也不用那么紧赶慢赶，一切都可以用来逐梦，以及体验各种未知
网友@忙得没空理你：我不想脱单，能否成立一个帮我脱贫，或者脱脂的组织？
网友@大神求恶搞：把房价压下去，自然就能成就许多美好婚姻
还有网友辛辣地评论道：“用纳税人的钱养几个红娘撮合喜欢单身的人找对象？我们纳税人不想花这个钱……”“又多了一个啥正事儿没有，领空饷的福利单位”。
不过，也有很多真的想结婚却找不到对象的人。那么我国的大龄未婚青年到底有多少呢？
根据某大型婚恋网站发布的《2016年度婚恋报告》显示，与2015年相比，2016年，大龄青年（25-29岁）注册量增加了19.9%。
此时，团中央站出来要为广大青年当“红娘”正合很多单身狗们的意呢！还有人献上打油诗一首：
千里姻缘团委牵，未婚青年笑开颜
了却心头身前事，赢得伴侣一生缘
不过话说回来， 团中央到底要怎样“管”这事儿呢？
一、观念落后？帮助改正，重新树立。
二、找不着对象？组织帮忙。
三、担心被骗？组织联系相关部门严肃打假。
总而言之，要为广大青年交友恋爱创造一切可能创造的条件。
团中央发话后，浙江先行先试。设立“婚恋交友事业部”成为共青团改革的重要一步。
记者了解到，从今年开始，团省委将联合省旅游局，计划在全省建设20个“亲青恋”活动基地，为单身青年们当“红娘”，搭桥梁。
工作人员表示：“比如在衢州开化，嘉兴平湖已经开展过活动了，效果不错。”
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