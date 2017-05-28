    • 2017年5月28日

    Home global 团中央发话要管1亿“单身狗”的终身大事后，这个省率先成立了婚恋交友事业部！

    团中央发话要管1亿“单身狗”的终身大事后，这个省率先成立了婚恋交友事业部！

    星期日, 五月 28, 2017
    长沙讯，事情是这样的，今天小编的朋友圈莫名被一条消息刷屏了：浙江团委成立婚恋交友事业部，专管大龄青年脱单！

    EXO me？对单身狗的措施看来要动真格儿的了~~

    据媒体打探到的最新消息，浙江团省委一个新部门——婚恋交友事业部即将成立。目前正在进行人员和配套的准备。按照计划，最快在6月份成立。

    目的是为了帮助未婚青年找！对！象！

    浙江团省委副书记王慧琳表示，由于当前社会青年，因工作地域分布等条件限制、工作与生活节奏加快、社交圈子狭窄等……原因，很多青年朋友的生活交友空间、婚恋问题成为大家最关心，也最迫切需要解决的实际困难。

    满足人民群众日益增长的“精神文化需求”是一项严肃的大事情。

    于是乎，我们团委要搞事情了。

    据悉，按照规划，这个部门专门聚焦单身青年的婚恋交友需求，搭建青年婚恋交友服务平台，建立单身青年数据库，并在事业部专业工作人员的组织引导下，建立单身青年自组织，定期开展婚恋交友活动。

    但是，针对浙江团委“如此操心”单身狗一事，还有挺多网友似乎并不买账。

    网友@蓝心儿de：不结婚关你什么事，能不能整点有用的？

    网友@我的好主人：很多人只是不想结婚，某团这也管的太宽了。28岁以上的已经自动退团了，不到28的想结婚没结婚也不晚。

    网友@minami小喃：其实一旦把结婚生子从人生规划中删除之后，会发现年龄根本无法形成任何束缚和恐惧。人生也不用那么紧赶慢赶，一切都可以用来逐梦，以及体验各种未知

    网友@忙得没空理你：我不想脱单，能否成立一个帮我脱贫，或者脱脂的组织？

    网友@大神求恶搞：把房价压下去，自然就能成就许多美好婚姻

    还有网友辛辣地评论道：“用纳税人的钱养几个红娘撮合喜欢单身的人找对象？我们纳税人不想花这个钱……”“又多了一个啥正事儿没有，领空饷的福利单位”。

    不过，也有很多真的想结婚却找不到对象的人。那么我国的大龄未婚青年到底有多少呢？

    根据某大型婚恋网站发布的《2016年度婚恋报告》显示，与2015年相比，2016年，大龄青年（25-29岁）注册量增加了19.9%。

    此时，团中央站出来要为广大青年当“红娘”正合很多单身狗们的意呢！还有人献上打油诗一首：

    千里姻缘团委牵，未婚青年笑开颜

    了却心头身前事，赢得伴侣一生缘

    不过话说回来， 团中央到底要怎样“管”这事儿呢？

    一、观念落后？帮助改正，重新树立。

    二、找不着对象？组织帮忙。

    三、担心被骗？组织联系相关部门严肃打假。

    总而言之，要为广大青年交友恋爱创造一切可能创造的条件。

    团中央发话后，浙江先行先试。设立“婚恋交友事业部”成为共青团改革的重要一步。

    记者了解到，从今年开始，团省委将联合省旅游局，计划在全省建设20个“亲青恋”活动基地，为单身青年们当“红娘”，搭桥梁。

    工作人员表示：“比如在衢州开化，嘉兴平湖已经开展过活动了，效果不错。”

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：