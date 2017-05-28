“六对一” 7国集团峰会显分歧

法新社报道，于昨日（5月27日）落幕的7国集团的年度峰会在环境议题上呈现出了前所未有的分裂。
美国总统特朗普抵制了来自其它6个民主国家的压力，并表示会在来临一周公布美国是否会继续巴黎气候变化协议的决定。他曾在竞选期间承诺要抛弃该协议。
据法新社引述，7国集团峰会的声明以异于往常的字眼表示：“美利坚合众国正在审查其气候变化政策和巴黎协议，因此在这些议题上无法参与到达成的共识。”声明支持，其它6国则将继续致力于维护2015年的协议。
在峰会上与特朗普进行交锋的德国总理默克尔告诉媒体：“关于气候问题的所有讨论都非常艰巨的，更别说令人非常不满。”据法新社报道，她将此次峰会上的7国僵局，形容为“六对一”。
在移民危机问题上，7国集团也无法达成一致。特朗普决绝接受东道国意大利的请求，以发表一份提出移民现象的利益和负面影响的声明。报道指出，由于特朗普希望在美国国内颁布针对6个穆斯林国家的旅游禁令，因此这样一份声明的语言可说是特朗普所厌恶的。
7国集团的声明中承认了移民和难民的人权。但由于特朗普承诺要在美国和墨西哥边境筑墙，声明中也加上了：“我们重申各个和集体国家控制边界的主权权利。”
在贸易上，7国集团誓言“保持市场开放，打击保护主义”，同时也打击“不公平的贸易做法”，帮助落后于全球化的人们。
此外，峰会也注意到全球经济仍然出现下滑风险，并保证“使用所有政策工具”来维持增长。
法新社指出，今年的7国集团声明仅有6页纸，比去年的32页少了许多，显示出了7国之间的分歧。
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