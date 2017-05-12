女子因彩礼没全退，婚后常遭丈夫冷言冷语，你怎么看？

在中国，围绕着彩礼、嫁妆，总有说不完的故事，就像一个“月经式”热点，每隔一段时间都能在热搜榜上占据一席之地。
近日，萧山一妹子发帖引发激烈讨论。妹子说：自己去年下半年结的婚，男方一共彩礼拿来28.8万，当时零头退回去了。
我嫁过来是一辆23万左右的车，还有就是家电、被子等，外加6万块现金，怎么说也有30多万了。就因我爸妈没有像别的有钱的女方家一样把礼金都退回去，我老公就老是说娶了我这样的老婆，什么都没有，说我爸妈对我真抠，结婚后对我爸妈也是冷言冷语的。
我父母也就普通的上班族，家里还有个上高中的弟弟，所以也没能嫁我多少，我一点都不抱怨。从小到大我知道我父母对我很好，现在就因为彩礼没有全退，而是购置了点嫁妆，就老是这么说。我一个人真的不知道流了多少泪。
我跟我父母有时候想想真的很心寒，以后我如果能生个女儿我一定把我给得起的都给她，绝对不让她受我这样的委屈。
帖子一出，引发了网友的热议。而对于彩礼，大家的态度似乎也无法统一。
有人认为，彩礼是女方的面子，是不该退还的；但另一部分网友持相反观点，认为结婚不应该收礼金，嫁女儿不是卖女儿；
还有网友指出，这都结婚了还斤斤计较，跟彩礼没关系，纯粹是男方不喜欢她，肯定不是真爱。还有网友认为，把女儿从小养到嫁人为止，父母的心血无法用金钱衡量。
更多的网友认为，男女双方应该相互沟通、理解。诸如彩礼、嫁妆之类的事情都应该婚前商量好，双方也要相互理解。
对此，你怎么看？
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