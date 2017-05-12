最“养”女人的7种食物，每一样都能在菜市场买到

女人如花，鲜艳绚烂却总有凋零时，因而每个女人都渴望被时光温柔以待。女人爱自己，最好的方式或许不是购买昂贵的保养品，而是选对食物，由内而外抵挡岁月的侵蚀。
权威营养专家推荐最滋养女人的食物，每一种都有神奇的养生功效。
1、养气补血
古人常用“面若桃花”来形容女人的美貌，面色的润泽反映了其内在气血的充盈程度。好气色的女人即使不化妆，也会有超尘脱俗的气质，由里及表的美会让女人如花般持续长久地盛开。
明星食物：
枣。性温味甘，健脾补血，长期食用可使面部红润、驻颜美容。红枣可以熬粥、做糕点、煮汤、泡茶等。
一次吃3~5颗为宜，不要超过10颗，血糖高、便秘的女性要少吃。
桂圆、枸杞。桂圆是补血益心的佳果，将2~5颗桂圆和米一起，小火熬上几十分钟，长期食用能使女人气血充足、容光焕发。
枸杞也能极好滋补，5~8颗枸杞用热水泡茶，能养肝、抗衰老、防皱纹。
动物肝脏。动物肝脏含有丰富的铁，是最理想的补血食物之一。可以卤制、爆炒、煮汤，建议和绿色蔬菜搭配。年轻女性一周吃2~3次即可，每次10~30克，50岁以上的女性最好少吃。
2、养颜抗衰
抗衰老是女人一生的功课，脸上出现皱纹色斑、皮肤失去弹性都会让原本亮丽光鲜的女人黯然失色，吃一些抗衰老的食物能自内而外地抵抗岁月侵蚀，永葆青春。
明星食物：
洋葱。洋葱中的硒是很强的抗氧化剂，能消除体内自由基，增强细胞活力和代谢能力。洋葱炒木耳、鸡蛋洋葱沙拉，都是很好的抗老食物。
苹果。常在办公室的女性，每天下午吃一个苹果就有助于放慢衰老的脚步。
西红柿。成熟的西红柿中含有丰富的番茄红素，这种强氧化剂能帮助人体延缓衰老、防癌。可做西红柿炒蛋、西红柿汤，但西红柿加热时间不要过长，最好不要超过30分钟。
3、爱护乳房
乳房是女人独有的财富，不仅是女人的魅力之源，更为哺育下一代做着丰硕贡献。从青春期开始，女人就要小心呵护乳房，30岁后更应时刻关注乳房健康。
明星食物：
豆浆。豆浆中的大豆异黄酮能够调节雌激素水平，保护乳房。
蘑菇。蘑菇中含有人体必需的氨基酸、硒和丰富的维生素D，能增强人体免疫力，保护乳房健康。
红薯。红薯是种超级抗癌食物，它含有一种特殊成分，可以防癌、延缓衰老。
4、补钙健骨
想要成为“亭亭玉立”的健康女人，补钙不可少。但女人最易缺钙，尤其在孕期、哺乳期和更年期。
据调查，一半以上女性在20多岁时摄入的钙没达标。30岁以后，骨骼钙质的流失逐渐增大，更容易患骨质疏松等疾病。
明星食物：
酸奶。酸奶是钙的好来源，不仅保留了鲜奶中的营养成分，还能刺激胃酸分泌，促进新陈代谢。饭后30分钟到2个小时之间饮用最佳。
芝麻。黑芝麻的钙含量更高，比牛奶高出8倍。每天早餐坚持吃把用小火炒熟的黑芝麻，能很好增加钙的吸收。
海带。100克干海带含钙量高达625毫克，是一杯牛奶的两倍。海带的钙质极易被人体吸收，女人平时可多吃些凉拌海带、海带排骨汤等。
5、呵护秀发
一头乌黑亮丽的长发特别能凸显女人味。好头发能使女人熠熠生辉，更能成功俘获男人的心。
明星食物：
核桃仁。核桃被称为“长寿果”，它能补肾健脑、补中益气、润肌肤、乌须发。每天吃1~2个整核桃仁，能补充头发所需的营养，促进头发的生长和健康。
鸡蛋。鸡蛋含有丰富的优质蛋白质，能充分滋养毛囊。孩子每天吃2个，成年人每天1个比较适宜。
紫菜。紫菜滋润头发的功效可不小。紫菜中含有蛋白质、矿物质，富含碘、维生素B2、B6等，能乌黑头发。做汤放些紫菜，不知不觉中就能获得一头黑发。
6、安神助眠
睡得好，气色就好，身体更好。充足的睡眠对女人格外重要，尤其是对更年期的女人来说。
明星食物：
香蕉。香蕉中丰富的镁能有效放松身体，缓解失眠。睡前吃根香蕉有助入睡，但一定要买熟透的，不可空腹食用。
莲子。莲子能镇静安神、补中益气。煮汤、泡茶时放一两颗莲子，能有助安眠。莲芯能清心火，只有大量食用时才需去除。
小米粥。小米含有丰富的色氨酸，能促进大脑分泌出使人昏昏欲睡的神经递质。晚餐喝一碗小米粥，甚至能够替代安眠药。
7、塑身减肥
凹凸有致的纤纤玉体不仅让女人魅力四射，还能帮助女性摆脱许多疾病。除了勤运动，纤体食物也能为体重控制帮上大忙。
明星食物：
冬瓜。冬瓜脂肪含量为零，还富含丰富的维生素，热量低。日常生活中，可以多吃些冬瓜海带汤、冬瓜虾仁等。
兔肉。兔肉是“荤中之素”，其蛋白质含量高达70%，而脂肪和胆固醇含量却低于其他所有肉类。常吃兔肉可以强身健体，控制体重，国外女性将其称为“美容肉”。
燕麦。燕麦含有丰富的膳食纤维，不仅能促进消化，排除体内毒素，还能让皮肤更有光泽。每天早上用牛奶煮一碗燕麦粥，既能补钙，又能保持好身材。
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