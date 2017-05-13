FBI代理局长与特朗普大唱反调

美国《外交政策》网站5月11日报道称，在围绕联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米突然遭解职的持续混乱局面中，这一机构的代理局长11日在参议院情报委员会坚决捍卫该局对俄罗斯的反间谍调查。
大赞科米并将捍卫调查
代替最近遭解职的FBI局长作证的安德鲁·麦凯布向委员会副主席马克·华纳保证，如果政府干预正在进行的调查，他“绝对”会知会国会。这项调查的内容是俄罗斯是否干预了2016年美国总统大选以及是否与唐纳德·特朗普的竞选团队存在勾结行为。
白宫指出，科米遭解职与针对俄罗斯的调查毫不相干，同时也暗示这项调查一无所获，应当放弃。然而媒体报道却指出，调查工作正在加紧，而科米之前每天都要检查工作进展，并且向司法部要求更多帮手，以开展调查。
麦凯布直接驳斥了关于科米的工作很糟糕以及FBI工作人员士气低迷的说法。麦凯布说：“我十分尊重科米局长。能够与他共事是我职业生涯中最荣幸和最荣耀的事。科米局长在FBI内部得到了广泛支持，直到今天仍是如此。”
美国《纽约时报》网站5月12日报道称，11日，FBI代理局长在两个重大问题上与白宫出现矛盾，一是普通特工是否支持遭解职的前局长科米，二是对俄罗斯干预选举调查的重要性。
代理局长麦凯布的说法是对白宫声明的断然否认，他说这项调查“非常重要”，并在参议院情报委员会的听证会上表示，FBI将抵制任何影响或阻挠该调查的企图。科米被免职不会影响到对俄罗斯的调查，对此麦凯布很坚定。
该委员会主席理查德·伯尔问麦凯布，是否知道特朗普所说的科米曾三次告诉他FBI没有调查他。麦凯布表示，他不能对科米与总统之间的任何谈话进行评论。
麦凯布试图回避FBI有多少人在调查俄罗斯这个案子的微妙问题，他向委员会保证，FBI的资源够用了。
特朗普批科米“爱出风头”
美国之音电台网站5月12日报道称，美国总统特朗普11日承认，他曾向科米询问自己是否被调查。
特朗普在接受全国广播公司采访时表示，科米还在任时，他向科米问道：“如果可能的话，你能不能告诉我，我在被调查吗？”“他说，‘你没有被调查’。”
专门研究国家安全问题的法律分析家布拉迪·摩斯说，特朗普与科米之间的问答至少可以被认为是“非常不合适的”。
摩斯对美国之音说：“应该有一条不可逾越的线。向FBI询问自己是不是调查对象就是这样一条不应跨越的界线。”
哈佛大学宪法学教授霍华德·特赖布在推特上说：“现在完全清楚了，特朗普开除科米是妨碍司法。这是弹劾尼克松的第一项条文。”
特朗普在11日的采访中还说，即使司法部领导没有建议，他也会解除科米的职务。他说这名奥巴马任命的官员是一个爱卖弄的人，“他爱出风头”。
科米原本正在领导有关特朗普竞选团队与俄罗斯官员之间联系的调查，同时也在调查莫斯科是否干扰了2016年美国总统选举。
白宫11日继续为解除科米职务辩护，并否认白宫试图把这次突然解职的责任都推给司法部副部长罗德·罗森斯坦的备忘录。
《华盛顿邮报》和美国广播公司报道说，白宫暗示罗森斯坦的备忘录建议9日开除科米，罗森斯坦对白宫的这一暗示感到不满。
此次解职加大了民主党人要求对俄罗斯一事进行独立调查的呼声。美国20个州的州司法部长也要求任命一名特别检察官。
两项命令出台时机微妙
另据《今日美国报》5月11日报道称，美国总统特朗普11日签署了一项人们期盼已久的行政令，旨在改善美国网络安全。
特朗普的国土安全顾问汤姆·博塞特指出，美国政府官员和网络近年来都遭到了黑客入侵，这项行政令旨在履行总统关于“保卫美国安全、包括网络空间安全”的承诺。
这项行政令是在一个充斥着黑客攻击的竞选季结束数月后发布的。美国情报界指控俄罗斯策划了一场针对民主党政治组织的网络攻击活动。
特朗普签署这项行政令，正值FBI和国会正在针对俄罗斯网络攻击以及特朗普的竞选伙伴是否与俄罗斯人存在勾结行为展开调查之际。
但是，博塞特说，选举活动中的黑客行为只是这项新行政令出台的原因之一。他说：“俄罗斯人并非是我们在互联网上的唯一对手。”
埃菲社5月11日报道称，白宫发言人莎拉·桑德斯在例行记者会上表示，美国总统特朗普11日签署一项行政命令，批准成立关于选举系统“清廉”问题的顾问委员会，调查去年11月总统大选期间可能出现的欺诈行为。该委员会由副总统彭斯领导，副主席则由堪萨斯州州务卿克里斯·科巴克担任，预计将在2018年出具结论性报告。
在大选期间，特朗普曾多次指责存在选举欺诈现象，例如一个人在两个州投票，让已经去世的人投票等等，并表示将来要彻查此现象。但专家认为此种结论是无稽之谈，迄今特朗普和白宫都没有出示支持这种指控的任何证据。
民主党主要领袖对特朗普成立该委员会表示不满，认为特朗普借选举舞弊做文章，剥夺工人、非裔和拉美裔选民的权利，掩盖自己得票少的事实。
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