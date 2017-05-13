菲律宾订购"长钉"超视距导弹 用于南海反舰作战

美国战略之页网站5月11日报道称，菲律宾已决定为2016年订购的英制AW159“野猫”直升机配备以色列“长钉”超视距导弹。这些导弹将用于打击水面目标。
这两架直升机将被装备在菲律宾同样于2016年从韩国订购的两艘新护卫舰上。每艘护卫舰都将携带一架AW159“野猫”直升机。韩国海军和英国（陆军和海军）也都在使用这种直升机。
与美国SH-60“海鹰”舰载直升机的体积和能力类似，6吨重的AW159“野猫”直升机的续航时间通常为90分钟（最大续航270分钟），最高时速每小时290公里。对于海军而言，“野猫”直升机可携带投吊式声呐及一到两枚反潜鱼雷。货运模式下，它可以携带7名乘客或半吨货物。
“长钉”超视距导弹是以色列“长钉”巡航导弹的远程版导弹。每枚导弹重70公斤，比常规的“长钉”导弹重一倍。“长钉”导弹是反坦克系列导弹，射程从200米到25000米不等。
“长钉”超视距导弹可以瞄准操作员看不到的目标进行发射（借助激光指示器可以看到）。“长钉”超视距导弹通常从直升机上发射。菲律宾希望在其西海岸使用这种导弹。
AW159“野猫”直升机可携带4枚“长钉”超视距导弹。直升机只有在水面以上大约40米的空中才能发现25公里以外的目标。“长钉”超视距导弹拥有多种巡航系统，包括现场视频传送，帮助飞行员对准目标发射导弹。或者利用选中目标的图像让导弹自行寻找目标。但“长钉”超视距导弹的缺点也很明显，它的价格昂贵，每枚导弹25万美元。
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