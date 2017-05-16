读者肖女士咨询：我今年60岁了，脸上、手上不断长起了老年斑，年轻的时候就爱美，现在这样特别难接受。用了好多护肤品、面膜，效果都不明显。有一次听人说，常吃薏米粥能淡化老年斑。具体方法是：取薏米50克左右煮熟，加入白糖适量，一次吃完。想请专家点评，这个方子是否有科学道理？
哈尔滨医科大学附属第四医院中医科主任于景献解答：老年斑是细胞功能衰退的表现。中医认为，薏米性凉、味甘，具有清热、利湿、排毒的功效。薏米中所含的薏仁酯、亚油酸甲酯等成分，还能促进皮肤细胞的新陈代谢，减少脂褐质的形成，从而减少和消除老年斑。
每天吃50克左右的薏米，不仅有助祛斑、去死皮，坚持吃几个月，还可能会让皮肤上的小瘊子萎缩，使皮肤看起来更加光滑。除了用薏米煮粥，还可以冲薏米粉喝，或在喝别的粥时，加一勺薏米粉食用。
薏米粉还可外用，方法是每次取30克，用蛋清调成糊状，涂于脸上，敷15分钟后用温水清洗即可。这样也能有效预防和减少老年斑。
薏米性质微寒、偏凉，严重的脾胃虚寒者、孕妇、体质虚弱或身体水分不足（常出现嘴唇干裂、口渴）的人，都不适宜长期服食薏米粥或单纯的薏米食品。建议依据中医学的“去性取用”原则，选择适当的药材配伍食用，比如与红枣同食，或是与滋阴的麦冬、生地一同熬煮，可中和薏米的寒性。
另外，食用薏米前，最好能在无油无盐的锅里炒一炒，待其微微发黄即可。炒过的薏米，凉性减弱，健脾效果也比较好。
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