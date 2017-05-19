美财长说希望今年完成税改

华盛顿5月18日电，美国财政部长史蒂文·姆努钦18日表示，希望今年能够完成税制改革。他同时指出，边境调节税可能损害美国经济。
姆努钦当天在美国商会举办的一场活动上说，在咨询了数百位商界人士之后，特朗普政府认为，边境调节税可能导致美元汇率波动，损害美国经济。即使对美元汇率没有影响，边境调节税也可能推高美国国内价格水平。
他表示，白宫将继续与国会议员紧密合作，敲定税改细节，希望在今年完成税改。
当天早些时候，姆努钦在出席参议院听证会时表示，税改的目标是为中产阶级减税，尽量取消富人的税收抵扣。
白宫４月２６日公布了美国税改方案的主要原则，包括大幅简化个人所得税税制、大幅降低企业所得税税率等，但并未涉及边境调节税。
众议院议长保罗·瑞安、筹款委员会主席凯文·布拉迪等共和党众议员提出在税改方案中引入边境调节税，对进口产品征税而对出口产品免税，以促进美国出口，并弥补大幅降低企业、个人所得税造成的财政收入缺口。不少共和党参议员担心这会推高进口价格和增加美国消费者的生活成本，反对将边境调节税纳入税改计划。（新华社）
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